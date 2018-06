Juanma Romero, del canal 24 Horas, presenta candidatura per a la presidència de RTVE

RTVE està en ple procés de renovació de la cúpula després que divendres caduqués el mandat del president de l'ens, José Antonio Sánchez, i el govern aprovés un decret llei per nomenar temporalment un consell d'administració fins que se celebri el concurs públic per escollir els membres definitius. A l'espera que es posi en marxa el procediment públic, ja hi ha un candidat a presidir RTVE, Juanma Romero, periodista de la casa que dirigeix i presenta el programa 'Emprende', del canal 24 Horas.

"Presentar-me a la presidència és una feina que fa més d'un any que preparo. Porto a la casa més de 30 anys, penso jubilar-me aquí, i la presidència no és un trampolí per anar a qualsevol altre lloc, com hem vist habitualment", explica Romero en un comunicat.

A l'espera de saber com es desplegarà el concurs públic, pel qual encara s'han d'acabar d'establir els criteris tècnics, Romero encara no ha presentat la seva proposta oficialment. Tot i així, segons afirma PR Noticias, sí que hauria mantingut converses amb els dos principals partits polítics. En canvi, no hauria pogut parlar amb un tercer partit, que es vol mantenir neutral, i un quart que no ha contestat a la seva trucada.

Romero ha assegurat que l'eix de la seva candidatura serà la transparència i que per això s'adjudicarà als consellers una part de la Corporació, perquè facin un seguiment i un control de la feina realitzada pels directius. També ha remarcat que es faran públics els sous de tot el personal directiu.

El candidat també aposta per donar prioritat a la producció pròpia feta des de RTVE. En aquest sentit assegura que, en cas que RTVE compti amb els recursos necessaris, no es contractarà personal extern per encarregar-se dels projectes.