Judici a l'independentisme: la fiscalia demanarà presó per la 'fugida' a Brussel·les, i quatre claus del dia

La fiscalia demanarà presó per la ‘fugida’ a Brussel·les. L’actitud de Puigdemont marca les mesures cautelars. Puigdemont arrossega la pressió judicial de l’Estat a terreny europeu. El president i cinc consellers es neguen a assistir al “judici polític” de l’Audiència Nacional d’avui.

Dos dies de declaracions simultànies. Tant Puigdemont com tots els membres del Govern estan cridats a declarar avui a l'Audiència Nacional, mentre que Forcadell i els membres sobiranistes de la mesa tenen cita al Tribunal Suprem.

L’artífex ocult del 155 desembarca a Barcelona. Roberto Bermúdez de Castro és l’home de confiança de Santamaría que ha dissenyat la intervenció.

'20 minutos' acomiada el dibuixant Eneko després de vetar-li dues vinyetes crítiques amb el govern del PP. El ninotaire també s'havia mostrat solidari amb la República Catalana a través de Twitter.

Junqueras al NYT: "En la batalla per l'autodeterminació, no es guanya amb el primer cop". El vicepresident de la Generalitat escriu un article en què adverteix: "En els pròxims dies haurem de prendre decisions que no seran fàcils d'entendre"