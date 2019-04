Julianna Margulies es nega a tornar a fer d'Alicia Florrick perquè la CBS no li paga prou

No hi haurà aparició d'Alicia Florrick a 'The good fight', l''spin-off' de 'The good wife' que tot just acaba d'encetar la tercera temporada. L'actriu ha confirmat que, tot i que els creadors de la sèrie, Michelle i Robert King, havien preparat una trama de tres capítols per a ella, finalment no farà la col·laboració perquè la CBS, la cadena que emet la sèrie als Estats Units, s'ha negat a pagar-li el que demanava. "Els 'showrunners' havien trobat una manera bonica de reintroduir el meu personatge, una història que havia de durar tres episodis. Em feia molta il·lusió, però la CBS es va negar a pagar-me el que demanava", va explicar l'actriu durant la seva participació al festival Series Mania de França.

Segons 'Deadline', Margulies, que té dos Emmy i un Globus d'Or pel personatge de l'advocada Alicia Florrick, va demanar que li paguessin la seva tarifa habitual, una xifra bastant semblant a la que cobrava a 'The good wife'. En canvi, la cadena li va oferir el caixet que cobra un actor convidat, que seria inferior.

"No soc una actriu convidada, jo vaig començar 'The good wife'", ha explicat Margulies a 'Deadline'. "Volia que em paguessin el que em pertoca i defensar la igualtat salarial. Si Jon Hamm aparegués en un 'spin-off' de 'Mad Men' o Keifer Sutherland en un de '24', els hi pagarien el que demanessin", afirma.

Després del fracàs de les negociacions, Margulies ha descartat aparèixer en futures temporades de 'The good fight' i ha lamentat no tenir l'oportunitat de compartir escenes amb Christine Baranski i Cush Jumbo, que van ser companyes seves a 'The good wife'. "Per ser totalment honesta, em va xocar. Més que ferir-me, em va sorprendre. Vaig pensar, «això és el que vals?». Si no et valoren per la teva feina, quin sentit té fer-la?", diu.