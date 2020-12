Julianna Margulies s'incorpora al repartiment de 'The morning show'

Popular per haver sigut l'Alicia Florrick de The good wife, Julianna Margulies serà una de les principals novetats de la segona temporada de The morning show, el buc insígnia d'Apple TV+, segons avança Variety. Margulies, guanyadora de tres premis Emmy, dos per The good wife i un per Urgencias, interpretarà una presentadora de televisió dels informatius de la cadena on treballen els personatges als quals donen vida Jennifer Aniston i Reese Witherspoon.

The morning show, que està en ple rodatge de la seva segona entrega, s'endinsa en el dia a dia d'un programa matinal dels Estats Units que es veu involucrat en un escàndol quan el seu presentador principal, a qui dona vida Steve Carell, és acusat d'abús sexual. La sèrie, impulsada per Aniston i Witherspoon, va ser la ficció amb la qual Apple va iniciar el seu servei de streaming. Els premis Emmy van nominar la sèrie a millor drama de l'any i també van destacar la feina de Jennifer Aniston, Steve Carell, Mark Duplass i Billy Crudup, que finalment es va endur el premi a millor actor secundari.