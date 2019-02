Junqueras i Forn desmunten la rebel·lió per vies diferents i quatre notícies més del dia

1.

Junqueras i Forn desmunten la rebel·lió per vies diferents. “No hem comès cap delicte”, van coincidir l’exvicepresident i l’exconseller d’Interior, en dos interrogatoris que responen a estratègies contraposades, però amb l’esperança que siguin igualment efectius per doblegar el relat de la violència.

2.

Pedro Sánchez anunciarà demà la data de les eleccions. El president espanyol ha convocat un consell de ministres extraordinari, a les 9 h. Una hora després, farà una compareixença pública en la qual anunciarà la seva decisió.

3.

Llarena descarta reactivar l’euroordre contra Puigdemont pel seu viatge al Parlament Europeu. Tot i que des del nacionalisme espanyol s'ha reclamat la detenció del president a l'exili quan entri a l'Eurocambra, el magistrat ha assegurat que la situació del president "no ha variat" des que va aixecar l'ordre contra ell, després que un tribunal alemany considerés que no havia protagonitzat cap rebel·lió i, per tant, no procedia extradir-lo a Espanya.

4.

L'Eurocambra condemna l'ús desproporcionat de la força en protestes pacífiques però no en l'1-O. Els eurodiputats rebutgen una esmena que demanava condemnar la repressió de les forces de seguretat espanyoles durant la jornada del referèndum.

5.

Detinguts els pares d'un nadó ingressat a Tarragona amb signes de maltractament. Els arrestats són dos joves de 21 i 22 anys. La Generalitat assumeix la tutela del nen, que és a l'UCI neonatal de l'Hospital Joan XXIII.