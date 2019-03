La Junta Electoral Central insta la Fiscalia a perseguir Torra per desobediència i ordena al departament d'Interior que retiri la pancarta del llaç, i quatre notícies més del dia

1.

La Junta Electoral Central activa totes les vies contra el president Torra pels llaços. Al matí, la pancarta amb el llaç groc havia sigut substituïda per una d'igual que mantenia el missatge "Llibertat presos polítics i exiliats" però que canviava el llaç groc per un de blanc creuat per la ratlla vermella que simbolitza la llibertat d'expressió. Reunida a la tarda, la JEC ara insta la Fiscalia a perseguir el president de la Generalitat per desobediència, li obre expedient i ordena a Interior que els Mossos retirin els cartells.

2.

Al judici del Procés continuen les declaracions de guàrdies civils. Un agent ha qualificat de "delinqüents" els votants de l'1-O de Sant Andreu de la Barca que els "van agredir verbalment", i un altre ha assegurat que "companys més veterans", perquè ell no ho va viure, diuen que el que va passar en el registre en una nau de Bigues i Riells "s'assemblava bastant al principi del conflicte basc".

3.

Trump vol reconèixer la sobirania d'Israel sobre els alts del Golan. La zona se la disputen Síria i Israel des de la guerra que va enfrontar els dos països el 1967, i sovint és font de conflictes i enfrontaments armats. L'aposta de Trump, anunciada per Twitter, farà augmentar la tensió a la regió.

4.

Veïns del Raval ocupen la Capella de la Misericòrdia per reclamar el CAP. L'acció arriba dies després que en comissió l'Ajuntament de Barcelona no obtingués prou suport per construir el CAP del Raval Nord a la mencionada Capella, a la qual també opta el Macba per fer-hi l'ampliació del museu.

5.

La (complicada) resposta a per què aquest diumenge no és Pasqua. La primera lluna plena de la primavera –la matinada passada– és la referència astronòmica que determina que el primer diumenge a partir de llavors sigui el de Pasqua. Però el fet és que la Setmana Santa encara tardarà un mes en arribar. La clau és que l'Església no fa servir els càlculs astronòmics més exactes.