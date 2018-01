La Junta Electoral multa TV3 pel concert pels presos, la manifestació de Brussel·les i els editorials de Terribas

La Junta Electoral Provincial de Barcelona (JEPB) ha decidit sancionar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per la cobertura que TV3 va fer del concert per l'alliberament dels presos polítics i de la manifestació de Brussel·les, i per dos editorials d''El matí de Catalunya Ràdio'. La Junta considera que l'emissió d'aquests continguts va vulnerar els principis de neutralitat i pluralisme que els mitjans públics estan obligats a respectar durant el període electoral.

Segons ha informat la CCMA, cadascun d'aquests quatre fets ha derivat en una sanció de 1.000 euros. Fonts de la Corporació han explicat a l'ARA que tenen intenció de recórrer les multes davant la Junta Electoral Central (JEC), i de fet els seus serveis jurídics ja hi estan treballant. Totes quatre sancions deriven de denúncies interposades pel Partit Popular.

TV3 no va transmetre íntegrament en directe ni el concert pels presos polítics ni la manifestació de Brussel·les. En el cas del concert, que es va celebrar a l'Estadi Olímpic el dissabte 2 de desembre -ja amb les eleccions del 21-D convocades, però abans de l'inici oficial de la campanya, que va arrencar el dia 5-, simplement se'n va informar dins del 'Telenotícies vespre'. Pel que fa a la manifestació de Brussel·les, que va tenir lloc el dia 7 i que alguns mitjans privats espanyols sí que van cobrir en directe, TV3 es va limitar a connectar-hi durant un minut cada mitja hora, dins de les rodes informatives del canal 3/24, i a informar-ne també als 'Telenotícies'. Tot i així, la JEPB considera que el seguiment que els mitjans públics van fer tant de la manifestació com del concert van contribuir a difondre dos actes amb incidència electoral.

El 13 de desembre, la JEC ja havia ordenat a la Junta Provincial que obrís un expedient sancionador a la CCMA pels dos editorials de Mònica Terribas denunciats pel PP, corresponents als dies 28 i 30 de novembre (per tant, abans de l'inici de la campanya electoral). I el 18 de desembre, la JEC també va ordenar incoar expedient sancionador per la cobertura del concert i de la manifestació.