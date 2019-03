La Junta Electoral rebutja el recurs de Torra i li dona 24 hores per retirar els llaços grocs, i quatre notícies més del dia

1.

La Junta Electoral rebutja el recurs de Torra i li dona 24 hores per retirar els llaços grocs. Insta la delegada del govern espanyol a informar si el president de la Generalitat compleix el requeriment.

2.

Un gran acord de país contra la segregació a l'escola. Els alcaldes celebren el pacte però exigeixen més recursos per aplicar les mesures.

3.

Almenys tres morts i 5 ferits en un tiroteig en un tramvia a Utrecht. Detingut el presumpte autor dels trets, un home de 37 anys de nacionalitat turca. Nova Zelanda augmentarà el control a les armes després de l'atemptat d'ultradreta contra dues mesquites. En un país amb 4,6 milions d’habitants, el 26,3% de la població té alguna arma a casa.

4.

Trapero estudia accions legals contra Nieto per vincular-lo amb la sortida del país de Puigdemont. La seva advocada diu que el major va aportar elements "essencials" per rebatre la rebel·lió. Els observadors internacionals veuen "falta d'imparcialitat" de Marchena al judici. International Trial Watch posa com a exemple que el president de la sala fes una pregunta a Trapero.

5.

I acabem el dia amb una recomanació: Què cal tenir en compte a l’hora de triar escola? Els experts de l’ARA t’ho expliquen en aquest interactiu especial sobre preinscripció escolar.