Un jutge dirimeix si porta a judici una demanda contra Atresmedia per 'El rosco' de 'Pasapalabra'

Un jutge dirimirà en els pròxims dies si porta a judici o no la demanda interposada per la societat holandesa MC&F contra les companyies Atresmedia i ITV per la prova final del programa Pasapalabra, coneguda com El rosco, perquè se'n reconeguin els seus drets de propietat intel·lectual. Segons recull l'agència Efe, al jutjat mercantil 8 de Barcelona s'ha celebrat aquest dimarts una vista d'audiència prèvia en la qual la part demandant i la demandada han exposat les seves posicions, abans que el magistrat decideixi si aquest litigi arriba finalment a judici o no.

La societat holandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution va presentar al jutjat mercantil una demanda perquè es reconeguin els seus drets de propietat intel·lectual sobre El rosco, la prova més emblemàtica del citat programa. Al mes d'octubre el jutge va sentenciar en una interlocutòria que Pasapalabra, d'Antena 3, pogués seguir emetent l'última prova del programa fins que es resolgui el fons de la demanda, i rebutjava d'aquesta manera les mesures cautelars que havia sol·licitat l'esmentada societat holandesa, que reclamava el cessament immediat de l'emissió d'aquesta prova.

El programa Pasapalabra ja va ser objecte d'un altre litigi judicial que es va tancar l'octubre del 2019, després de nou anys als tribunals, quan el Suprem va obligar Telecinco a cancel·lar el concurs en perdre el litigi que mantenia amb la productora britànica ITV pels seus drets d'emissió. La sentència no va determinar si la prova actualment en discòrdia ( La rosca) és susceptible de ser protegida per la propietat intel·lectual com a format autònom, assumpte que s'ha convertit ara en l'objecte principal de la demanda presentada per MC&F.