JxCat vol canviar la llei de presidència per resoldre la investidura, i quatre notícies més del dia

1.

JxCat explora canviar la llei de presidència per resoldre la investidura. La llista del president i ERC debaten si Puigdemont pot tenir poder executiu des de Brussel·les.

2.

Entrevista a Jordi Sànchez per escrit des d'Estremera: “No veig cap motiu per a unes noves eleccions. No sé què resoldrien”.

3.

Fèlix Millet i Jordi Montull passen la primera nit a la presó pel cas Palau. L'Audiència de Barcelona ha acceptat la petició de la fiscalia per "risc evident" de fuga.

4.

Els camells ocupen tres pisos més al Raval i la Urbana en tanca un. “Harlem és ‘light’ al costat d’això”, diu una veïna després de conviure tres anys amb un narcopís.

5.

'Operación Triunfo' corona Amaia com la guanyadora de l'edició 2017 en una gala accidentada. Els errors de so han impedit que David Bisbal, l'estrella convidada, actués.