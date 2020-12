Kevin Spacey es despulla de Frank Underwood per al missatge de Nadal d'aquest any

Des que Kevin Spacey va caure en desgràcia per les acusacions d'assetjament sexual, fins i tot a un noi de 14 anys, el seu icònic personatge de Frank Underwood, el president americà de House of cards, ha reaparegut cada Nadal, en forma d'enigmàtic missatge de vídeo. En aquesta ocasió, però, l'intèrpret abandona el recurs i, si bé comença l'emissió amb un "Què seria una nit de Nadal sense el meu missatge?", de seguida abandona l'accent i el posat del polític científic per parlar amb la seva pròpia veu, fent un al·legat contra el suïcidi. "Aquest any ho faré diferent", explica, després de dir que el 2020 ha sigut un any ple de dolor per a tanta gent.

Al llarg dels dos minuts de missatge, l'intèrpret –que ha estat apartat de la indústria– assegura que "sempre hi ha un camí" i prega als que hagin valorat la possibilitat de treure's la seva vida que no ho facin. Un dels supòsits que esmenta per poder voler-ho fer és tenir conflictes d'identitat sexual. Precisament, quan van emergir els seus casos va intentar desviar la polèmica sortint de l'armari i reconeixent públicament la seva homosexualitat. El vídeo acaba amb alguns telèfons d'ajuda per a persones que pateixen estrès psicològic.