'Killing Eve', 'Succession' i 'Dead to me', entre les més nominades als Emmy

Els premis televisius de la televisió americana ja tenen candidats. Aquest dimarts s'han revelat les nominacions que opten a endur-se una de les estatuetes que es repartiran el 20 de setembre, en una gala de format encara per determinar però amb un ull posat al covid. Entre els drames, s'han assenyalat Better call Saul, The Crown, The handmaid's tale, Killing Eve, The Mandalorian, Ozark, Stranger things i Succession. Pel que fa a comèdia, els finalistes són Curb your enthusiasm, Dead to me, The good place, Insecure, El método Kominsky, The marvelous Mrs. Maisel, Schitt's creek, What we do in the shadows.

El palmarès haurà de renovar-se respecte a l'any passat, ja que el 2019 els principals premis interpretatius van ser per a Bill Hader i Phoebe Waller-Bridge, en l'apartat de comèdia, i cap dels dos concorre aquest any. Fleabag va alçar-se amb el premi a millor sèrie, però ja va acabar, de manera que no ocupa enguany plaça entre els nominats. Pel que fa a la categoria de drama, Joc de trons va alçar-se amb el triomf en la seva última temporada, així que el ceptre serà per a una nova sèrie. Però tant Billy Porter ( Pose) com Jodie Comer ( Killing Eve) van guanyar el premi a millor actor i actriu protagonista, i ara opten a revalidar-lo. Killing Eve, Succession i Dead to me coincideixen en el fet d'estar nominades a millor sèrie i tenir també dos intèrprets protagonistes entre els finalistes.

Frank Scherma, president i director de l'acadèmia de televisió dels Estats Units, ha volgut marcar el compromís del mitjà televisiu amb la cohesió interracial del país. "El 2020 no només va de la pandèmia global. Aquest any estem sent testimonis d'una de les lluites més importants per aconseguir justícia social. I és el nostre deure aprofitar el mitjà per portar el canvi. És el poder i la responsabilitat de la televisió: no només aportar multitud de serveis i una mica d'escapisme, també amplificar les veus que s'han de sentir i explicar les històries que s'han d'explicar. Perquè la natura, per la seva naturalesa, ens connecta tots. De menjador a menjador, de dispositiu a dispositiu".

Aquestes són les principals categories que s'han anunciat, amb la còmica Leslie Jones com a mestra de cerimònies.

Sèrie còmica

Curb your enthusiasm

Dead to me

The good place

Insecure

El método Kominsky

The marvelous Mrs. Maisel

Schitt's creek

What we do in the shadows

Sèrie d ram àtica

Better call Saul

The Crown

The handmaid's tale

Killing Eve

The Mandalorian

Ozark

Stranger things

Succession

Minisèrie

Litlle fires everywhere

Mrs. America

Unbelievable

Unorthodox

Watchmen

Actor de comèdia

Anthony Anderson ( Black-ish)

Don Cheadle ( Black Monday)

Ted Danson ( The good place)

Michael Douglas ( El método Kominsky)

Eugene Levy ( Schitt's creek)

Ramy Youssef ( Ramy)

Actriu de comèdia

Christina Applegate ( Dead to me)

Racher Brosnahan ( The marvelous Mrs. Maisel)

Linda Cardellini ( Dead to me)

Catherine O Hara ( Schitt's creek)

Issa Rae ( Insecure)

Tracee Ellis Ross ( Black-ish)

Actor de drama

Jason Bateman ( Ozark)

Sterling K. Brown ( This is us)

Steve Carell ( The morning show)

Brian Cox ( Succession)

Billy Porter ( Pose)

Jeremy Strong ( Succession)

Actriu de drama

Jennifer Aniston ( The morning show)

Olivia Colman ( The Crown)

Jodie Comer ( Killing Eve)

Laura Linney ( Ozark)

Sandra Oh ( Killing Eve)

Zendaya ( Euphoria)

Actor de minisèrie

Jeremy Irons ( Watchmen)

Hugh Jackman ( Bad education)

Paul Mescal ( Normal people)

Jeremy Pope ( Hollywood)

Mark Ruffalo ( I know this much is true)

Actriu d e minisèrie

Cate Blanchett ( Mrs. America)

Shira Haas ( Unorthodox)

Regina King ( Watchmen)

Octavia Spencer, ( Self-made)

Kerry Washington ( Little fires everywhere)