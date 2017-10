L’ARA i ‘El Periódico’, guardonats pel concurs Fotomercè 2017

El jurat del concurs Fotomercè 2017, que cada any premia les millors imatges de la celebració de la festa major de Barcelona publicades en premsa, ha concedit a l’ARA la distinció honorífica al millor tractament fotogràfic de la festa. Una de les imatges de la cobertura d’aquest any mostrava un pilar de castellers sostenint un dels domassos d’Òmnium Cultural a favor del referèndum. És el segon any consecutiu que el diari rep aquest premi i el tercer cop en els set anys de vida de l’ARA que se li concedeix el guardó. El seguiment gràfic de la Mercè 2017 va ocupar les pàgines de la secció de Societat i va ser protagonista de l’apartat Mirades quatre vegades seguides.

En altres edicions, l’ARA també ha sigut reconegut amb el premi a la millor fotografia publicada en premsa. Aquest any el premi individual a la millor fotografia ha recaigut en El Periódico per una imatge feta pel fotògraf Julio Carbó. El lliurament dels premis va tenir lloc ahir a la Virreina.