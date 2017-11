L'ARA té 115.000 lectors i ja és el tercer diari més llegit a Catalunya

L'ARA és el tercer diari més llegit a Catalunya. Les dades de la tercera onada de l'EGM, fetes públiques aquest dijous, han atorgat a aquest mitjà 115.000 lectors diaris, 20.000 més que els que tenia fa un any. Es tracta del millor resultat de l'ARA des de la primera onada del 2016. D'aquests 115.000 lectors, 110.000 corresponen a Catalunya, i els 5.000 restants a les Illes Balears.

Amb aquests resultats, l'ARA supera per primera vegada 'El Punt Avui' en aquest estudi (que té 102.000 lectors, 15.000 menys que fa un any) i confirma, per tant, el tercer lloc en el rànquing de diaris a Catalunya que ja li atorgaven l'enquesta del CEO de principis de novembre, que li adjudicava 79.000 lectors, i l'OJD, que el va situar com el tercer diari més venut als quioscos catalans tant al setembre (amb 9.516 exemplars diaris) com a l'octubre.

Segons l'EGM, el diari més llegit a Catalunya és 'La Vanguardia', que té 561.000 lectors (585.000 sumant-hi els de la resta de l'Estat), i 'El Periódico' ocupa la segona plaça amb 404.000 (457.000 al conjunt d'Espanya). 'El País' té 88.000 lectors a Catalunya, i supera per poc el 'Segre', que en té 84.000. El 'Diari de Tarragona' obté 67.000 lectors; 'El Mundo', 32.000; l''Abc', 14.000, i 'La Razón', 11.000.