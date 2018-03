L'ARA s'adhereix a la reivindicació del 8 de març per aconseguir una societat igualitària

L'ara.cat se suma avui a la vaga feminista, per la qual cosa farà una extensa cobertura de les mobilitzacions. Pel que fa a la resta d'informacions, es cobriran les de màxima rellevància informativa.

El diari en paper de demà serà un diari especial en què es farà evident que aquesta és una empresa formada per 74 dones i 72 homes. "Hi quedarà clar que hi ha moltes dones molt cansades de carregar alhora amb els mons familiar i professional i que aquesta lluita és de tots", explica Esther Vera, directora de l'ARA.