L’ARA s’endinsa en la fantasia èpica de ‘Joc de trons’

Stark, Targaryen, Lannister, Tully, Baratheon o Bolton… les cases nobles del Set Regnes de Ponent es disputen el poder del tron de ferro des de temps immemorials. Tots ells són els protagonistes de la saga de Cançó de gel i foc, els llibres fantàstics de George R. R. Martin en què es basa el fenomen seriòfil Joc de trons. Des d’avui i fins al 26 de novembre els lectors de l’ARA, ja siguin seguidors o neòfits de l’univers de l’autor, tenen l’oportunitat d’aconseguir els cinc llibres que són els fonaments de la ficció que emet la HBO.

La col·lecció, que té un preu de 79,99 € i que està disponible en català, només es podrà adquirironline a través de la web Promo.ara.cat/jocdetrons. El lot està disponible dins del territori peninsular i les illes Balears, amb despeses d’enviament gratuïtes en el cas de la Península i amb un cost de 12 euros per a les illes Balears.

A través dels cinc llibres -Joc de trons, Xoc de Reis, Tempesta d’espases, Festí de corbs i Dansa amb dracs - els lectors podran conèixer amb més profunditat els personatges, a més de descobrir trames que la sèrie no ha pogut desenvolupar, i fer un seguiment de les intricades genealogies que poblen Ponent i Essos, el món que hi ha més enllà del mar. Cançó de gel i foc és un apassionant relat sobre lluites de poder en un món imaginari que agafa elements de l’Edat Mitjana. Joc de trons s’inicia després de 15 anys de pau aconseguits gràcies a la rebel·lió liderada per Robert Baratheon, que va permetre deposar i matar l’últim monarca Targaryen, Aerys II, conegut com el Rei Boig. Amb la fi del regnat de Robert Baratheon, marit de Cersei Lannister, la lluita de poders es tornarà a posar en marxa. Amb la batalla pel tron de ferro, Martin tracta temes com la lleialtat, l’orgull, la sexualitat, la moralitat i l’ús de la violència. Un dels elements més destacats de l’univers de Martin és el gran nombre de personatges femenins, que permeten, entre altres coses, explorar el paper de la dona en el sistema patriarcal.

En cadascuna de les novel·les la història està explicada des del punt de vista de diversos personatges. En el cas de la primera hi ha la visió dels Stark, gràcies al relat que fan els pares, el Ned i la Catelyn, però també els seus fills, l’Arya, la Sansa i el Bran. També hi ha el punt de vista de Jon Neu, el bastard Stark, i Daenerys Targaryen, hereva directa del Rei Boig.

Una història amb continuïtat

George R. R. Martin va començar a escriure la primera entrega de la saga l’any 1991, quan encara treballava com a guionista a Hollywood, i no la va publicar fins al 1996. Tot i que en un principi l’autor nord-americà, que té entre les seves influències John R.R. Tolkien, s’havia plantejat la història com una trilogia, finalment el món de Ponent tindrà, almenys, set volums, tot i que els dos últims - El vent de l’hivern i Un somni de primavera - encara trigaran força a arribar al mercat, cosa que farà desesperar els seus seguidors.

A banda de seguir la tradició de la literatura fantàstica, Martin també es va inspirar en fets històrics a l’hora de construir la saga de Cançó de gel i foc. Bona part de la saga beu de la guerra de les Dues Roses (1455-1485), una de les guerres civils pel tron del regne d’Anglaterra que va enfrontar els partidaris de la casa de Lancaster i la casa de York. De fet, Martin es confessa un fanàtic de l’heràldica, una ciència que cultiva amb bibliografia diversa que després aplica als seus llibres.