L''Abc' envia al gueto els candidats musulmans del 21-D

260x366 Portada de l'Abc, 27 de novembre del 2017 Portada de l'Abc, 27 de novembre del 2017

Titula l''Abc': "Tots els partits del 21-D es llancen al vot musulmà". La imatge és una bandera catalana amb una mitja lluna impresa –ja saben, l'Estat Islàmic Català– acompanyada de les fotos dels onze candidats (pertanyents a tots els principals partits) que se suposa que professen aquesta religió. Em sembla un gest summament revelador de la islamofòbia lacerant del diari. Una llista electoral té homes i dones, perquè així és la societat. Té joves i vells, perquè cada generació té punts de vista i necessitats diferents. Se'n diu diversitat. Però, amb aquesta portada, l''Abc' menysté els Mohameds i les Najats que són conciutadans nostres de ple dret, només per tenir aquests noms. I llança el verinós missatge implícit que hi són només com a reclam. La quota. ¿Acceptaríem una portada només amb les candidates, dient que els partits es llancen al vot femení? El diari –tan preocupat per la presumpta fractura catalana– no té cap escrúpol a segregar i enviar al gueto els catalans que cometen el pecat de no abraçar la fe cristiana.

Advertència equina

Albiol vol tancar TV3 i reobrir-la amb gent "normal". (Quan el patró de normalitat sigui Albiol, aviseu-me.) Pedrojota diu l'endemà que cal tancar TV3, sí, però no reobrir-la. I 'El País' s'afegeix a la festa amb un editorial de subtítol summament inquietant: "Els mitjans públics catalans es juguen el seu futur a la cobertura electoral". Estaria bé que el diari detallés per què. ¿Saben alguna cosa que no expliquen? ¿Que potser TV3 no ha de seguir depenent del Parlament que es constitueixi arran del 21-D? ¿Soraya ja els ha dit que pensen clavar-hi l'urpa? Aquest editorial porta cap de cavall ensangonat de regal: és tot un avís per a navegants.