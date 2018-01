L''Abc' se suma al festival Wind: "Veig les teves i pujo a nazis"

260x366 portada abc 24/1/18 portada abc 24/1/18

L''Abc' era dimarts l'únic diari que no treia en portada la singular professora Marlene Wind, de la qual els diaris de Madrid se n'han fet 'groupies' senzillament perquè es va posicionar contra el Procés. (Cal ser comprensius: a manca de suports evidents en la premsa internacional, el rosegó d'una professora, encara que sigui amb un coneixement manifestament escàs de la política catalana o espanyola, ha de durar tota la setmana.) En tot cas, el degà de la premsa espanyola es rescabalava aquest dimecres i li dedicava la portada monogràfica. El titular era: "El discurs de Puigdemont no es veia des de la II Guerra Mundial a Alemanya". 'Hombre!' Una reducció 'ad hitlerum' és just el que faltava per cimentar l'autoritat acadèmica de la interfecta. Mentrestant, la munió de juristes internacionals que denuncien el poc rigor tècnic i democràtic de la causa general contra l'independentisme és sistemàticament silenciada. Són coses que van passant.

Passatemps

Els següents titulars corresponen a la mateixa notícia: "Barcelona despunta a Europa per la innovació" i "Barcelona cau posicions en el rànquing mundial de ciutats competitives". Tots dos són veritat, l'únic que un dels diaris ha optat per subratllar la dada positiva i l'altre la negativa. Els rotatius en qüestió són 'La Vanguardia' i 'El Periódico'. I el lector sagaç sabrà atribuir cada titular al diari corresponent, en funció de la dispar simpatia manifestada per cadascuna de les capçaleres a l'alcaldessa Colau.

Àlbum de titulars

"Submarí 'ARA San Juan': sumen a la recerca un nou vaixell amb una vident a bord" ('Clarín'. Cap aire mediàtic per als qui mercadegen amb el dolor aliè).