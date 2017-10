L''Abc' s'autodesmunta el titular de portada amb la foto

260x366 portada abc 25/10/17 portada abc 25/10/17

L''Abc' titula "Els instituts utilitzen els alumnes contra la «repressió franquista»". I mostra, com a prova, una carta que –a cop de Photoshop– han muntat sobre una vetusta màquina d'escriure. El portadista s'ho ha passat pipa: li ha donat al paper un to groguenc apergaminat, la cinta de la màquina és groga i amb les quatre barres vermelles... tot molt subtil. I hi ha el text de la carta –en català, per cert– on es llegeix: "La normativa preveu que siguin vostès els qui autoritzin els seus fills i filles menors d'edat a no assistir a classe aquest dia per tal de poder adherir-se a la vaga". És important recalcar que en cap cas convida a la protesta: només informa que els adolescents no poden prendre la decisió sense el consentiment dels pares. I, de fet, al paràgraf següent s'hi llegeix: "Cal fer constar que l'institut restarà obert i atendrem amb normalitat els alumnes que hi acudeixin". Sent honestos, el text traspua comprensió envers la vaga, però està escrit amb prou cura com perquè no es pugui dir que anima a adherir-s'hi. Tant és: el diari agafa una carta que, en el millor dels casos, és ambigua, i l'eleva a categoria de portada amb un titular que parla d'"els instituts", com si fossin tots. Que el mitjà publiqui en portada la carta que nega el titular demostra un encegament curiós per part de qui té tirada a denunciar adoctrinaments aliens.

I, en aquests temps regressius que corren, no és sobrer recordar que la legislació espanyola reconeix el dret a la vaga tant a instituts com a universitats, i el mateix Tribunal Suprem ho va ratificar, en sentència ferma, l'any 2013. Així, els jovencells, que aprofitin i es manifestin, si així els ho sembla: ves a saber si aviat deixaran de poder-ho fer. Coses del 'imperio de la ley'.