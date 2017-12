L’‘Abc’ s’inventa la foto del ‘trio de les Açores’ espanyol

260x366 portada abc 18/12/17 portada abc 18/12/17

Les enquestes no es posen gaire d’acord en qui obtindrà més vots, però, en canvi, sí que coincideixen a atorgar a Xavier García Albiol l’última posició del rànquing de preferències dels catalans. Per salvar-lo de la irrellevància, la caverna fa temps que li presta crosses subtils. L’'Abc', per exemple, s’inventa avui una portada, a cop de fotomuntatge, que titula “El constitucionalisme es reivindica a Catalunya” i que és, bàsicament, un collage on sobre el mateix fons es veu Pedro Sánchez, Mariano Rajoy i Albert Rivera. (Enhorabona Sánchez, ha sigut vostè acceptat a la fraternitat Alpha 155.) La idea de fons és crear aquesta noció de bloc constitucionalista –una marca que s’ha prodigat a la premsa sobretot l'última setmana– quan en realitat volen dir el bloc de la negació de l’autogovern: és revelador que els líders que hi apareguin siguin els de Madrid –els de debò, en el seu marc mental– i no els ‘succedanis’ catalans. La portada diu: vota PP, sisplau, que ho sumarem al mateix sac i així evitarem visualitzar l’anomalia que suposa que a Catalunya el partit de govern a Espanya sigui el fanalet vermell. I, de propina, el diari bloca la temptació d’Iceta de perseguir un tripartit d’esquerres. Amb més rigor formal i menys Photoshop, és una idea similar a la que expressa ‘La Vanguardia’ (“El bloc constitucionalista esprinta per fer el tomb”): en realitat vol dir que Rajoy –que no volia fer campanya a Catalunya– ha rectificat veient el drama que s’abat sobre la candidatura d’Albiol.

Mentrestant, ‘El Periódico’ aposta per l’estratègia contrària. Quan titula “La pugna entre ERC i Cs marca el debat a set” apel·la en el fons al vot (diguem-ne) útil. Encara que Arrimadas guanyi en vots, ho té molt magre per governar. Però ja tindrà relat per a la legislatura. Com si les eleccions les guanyés qui treu millor resultat i no qui pot formar govern.