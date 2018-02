L''Anuari Mèdia.cat' se centra en les agressions en defensa de la unitat d'Espanya a Catalunya

Per setè any consecutiu l'observatori crític de mitjans Mèdia.cat, impulsat pel Grup Barnils, dona veu als silencis informatius del 2016-2017 amb la publicació de l''Anuari Mèdia.cat', una publicació en la qual es recullen els que, a parer de l'entitat, han estat temes mediàtics ignorats. Entre les qüestions que es tracten en l'edició d'enguany hi ha les agressions espanyolistes a Catalunya entre el setembre i el desembre del 2017, explicades a través del reportatge d'investigació 'En nom d'Espanya', del fotoperiodista Jordi Borràs.

Especialitzat en extrema dreta, Borràs recull en el seu treball 139 incidents violents viscuts a Catalunya i que tenien com a motivació la defensa de la unitat d'Espanya. El reportatge, que no inclou les agressions que van tenir lloc durant la celebració de l'1-O, analitza com, del total d'incidents, 86 van ser agressions físiques que van deixar un total de 101 víctimes amb ferides de diferents consideració. També es van detectar dos casos de violència sexual.

La publicació compta tant amb reportatges que ja s'han pogut llegir a la web de l'Anuari com textos inèdits. És el cas del reportatge 'El capital català que construeix l'Europa fortalesa', de la periodista Nora Miralles. La peça explica com diverses empreses amb una important presència als Països Catalans, com Indra o la Universitat Politècnica de Catalunya, han sigut algunes de les principals beneficiàries dels fons europeus de seguretat i control de fronteres d'agències com Frontex.

L'edició 2017 de l''Anuari' consta de 10 reportatges i sis almanacs de temes d'actualitat. A més, també inclou sis anàlisis d'experts -entre els quals hi ha Mònica Planas- que reflexionen sobre quines han estat les qüestions que han marcat el periodisme durant l'últim any.

Per fer realitat l''Anuari', el Grup Barnils ha recorregut al microfinançament, articulat a través d'una campanya de Verkami amb la qual han recaptat 8.980 euros. En total, hi han col·laborat 351 mecenes.