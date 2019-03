La 1 aborda conflictes socials a ritme de rap a ‘Proyecto Arkano’

El raper Arkano -nom artístic de Guillermo Rodríguez- sap de primera mà que la música pot ser una taula de salvació quan algú té problemes o està desorientat. En el seu cas, el rap i el hip-hop li van servir per canalitzar les seves pors i enfrontar-se a la situació d’assetjament escolar que va viure durant el seu primer any a l’institut. Avui, amb l’impuls de la productora de Jordi Évole -Producciones El Barrio-, el raper estrena a La 1 Proyecto Arkano, un programa amb què vol compartir el procés que va viure amb un grup de sis nois i noies amb qui reflexionarà a ritme de rap sobre les coses que els preocupen. “El rap va ser l’eina que em va servir per comprendre que tenia dret a ser escoltat, treure el que portava a dins i posar en ordre les meves emocions”, explica el raper alacantí sobre per què ha decidit intentar ajudar a través de la seva música.

Els protagonistes del nou espai, que s’emet després de la sèrie de prime time Hospital Valle Norte, són el Rasko, la Laia, el Bruno, la Cristina, la Judit i l’Óscar; sis joves d’entre 18 i 20 anys que cada setmana reflexionaran sobre els temes que els proposarà Arkano, com el bullying, les xarxes socials, el sexe i les drogues. El programa segueix el seu dia a dia durant la setmana fins que es retroben amb Arkano per participar en un taller de rap en què, guiats pel cantant, hi abocaran les seves experiències i emocions.

Un programa emocional

Arkano, un dels referents mundials del rap freestyle en castellà amb només 24 anys, assegura que el component social vehicula el programa però que el format també enriquirà l’espectador a “nivell emocional”. “Els participants són nois i noies que, com tots nosaltres, tenen una càrrega, cadascú porta una motxilla d’alguna mena i això es veu en els diferents programes”, explica el cantant, que especifica que el protagonisme anirà canviant segons la temàtica que es toqui en cada entrega. “Una de les coses que més m’agraden del programa és que mostra que hi pot haver aquesta mena de problemes en persones que no necessàriament han d’estar en risc d’exclusió social o ser especials, que són coses que ens passen a tots dia a dia”, diu.

Proyecto Arkano no és un programa adreçat únicament a les generacions més joves: els pares dels participants també hi tindran un paper. Ells seran testimoni de les reflexions dels seus fills durant el taller de rap, una posició que els permetrà descobrir com són realment. Aquesta part del programa comptarà amb la col·laboració d’Aina Aguilar, una educadora especialitzada en adolescents que els assessorà sobre la manera de millorar la relació amb els seus fills.

“És bastant curiós perquè moltes vegades els pares s’assabenten durant el programa de coses que no sabien dels fills”, confessa Arkano, que afegeix que el que intenten és obrir el debat. El raper assegura que és en aquesta part de programa on es fa evident que la bretxa generacional entre pares i fills és cada vegada més gran. “Sempre ha existit però ara, amb el canvi en la manera de consumir informació i les xarxes socials, s’ha accentuat”, confessa el presentador i cantant. “El paradigma de comunicació ha canviat completament”, afegeix.

Arkano destaca “la generositat” amb què s’han comportat els protagonistes del programa des del principi. “S’han atrevit a ser sincers, a treure el que porten dins”, assegura, i assenyala que la majoria d’ells no havien rapejat mai i que, en molts casos, ni tan sols escoltaven aquest gènere musical: “Es llancen a rapejar amb una desimboltura i una humilitat que m’han sorprès moltíssim”.

El component social és un dels elements que va atreure Arkano quan Producciones El Barrio li va proposar el projecte. “El programa l’encerta del tot en el compromís social i la nostra intenció és contribuir tant com podem a millorar les coses”, assegura Arkano, que des que es va fer popular ha demostrat unes quantes vegades el seu interès pels temes socials, com quan va ser la imatge de la campanya contra l’assetjament escolar promoguda per l’Ajuntament d’Alacant o quan va respondre amb un rap els comentaris homòfobs del periodista de la Cope Luis del Val.

Tot i la seva joventut, és la segona vegada que Arkano encapçala un projecte televisiu. A finals de l’any passat va debutar com a presentador amb la sisena temporada de Ritmo urbano, el programa de La 2 dedicat a la cultura de carrer en totes les seves manifestacions artístiques.

Un primer episodi dedicat al feminisme

Coincidint amb la setmana de celebració del Dia de la Dona, Proyecto Arkano debutarà amb un primer episodi dedicat al feminisme i el masclisme. Tot i que és una qüestió que, teòricament, les noves generacions haurien d’haver superat, els patrons de discriminació es continuen perpetuant. “Se suposa que hauria de ser un tema superat però lamentablement encara no ho és. Amb l’auge necessari del feminisme s’ha produït una certa polarització en la societat, tant en joves com en grans, i hem vist un repunt d’actituds masclistes”, explica.

Segons el raper, el programa d’avui, en què es parlarà de micromasclismes, violència masclista i relacions tòxiques, demostrarà que encara hi ha molts aspectes que cal treballar. De fet, Arkano ha denunciat unes quantes vegades el masclisme que impera en l’estètica i els continguts de la música rap.