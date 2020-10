La 2 estrena 'Banana split', una barreja de cuina i música

El crític gastronòmic Mikel López Iturriaga té com a segona passió la música i, des d'aquest dijous, podrà barrejar-les totes dues en un nou programa de La 2 que s'estrena a les 11 h. Es tracta de Banana split, un format que promet humor i que celebra l'acte social de compartir taula. El menjar, doncs, com a excusa per parlar i compartir. Però la trobada entre amics que pretén ser Banana split tindrà banda musical: la dels grups convidats i la de la playlist que s'elaborarà cada setmana.

Entre els col·laboradors que s'han anunciat hi ha el músic Miqui Puig o el periodista Ángel Carmona, responsable d' Hoy empieza todo, a Radio 3 de RNE. Cada episodi tindrà un tema que el centrarà, i que estarà lligat als plaers gastronòmics. A partir d'aquí, es vol que el format sigui prou lliure per deixar espai a les improvisacions humorístiques de López Iturriaga i també als moments espontanis dels convidats. Amaia, Andrés Suárez, Camela, Rayden, Betty Missiego o Paloma San Basilio són alguns dels convidats confirmats.