LaLiga protegirà de la pirateria el Mundial de MotoGP i el de Superbikes

Dorna Sports (l'empresa que organitza el Mundial de motociclisme i el de Superbikes) i LaLiga han signat un acord per "reforçar el seu compromís en la lluita per protegir la distribució legal dels continguts, amb una perspectiva global i en col·laboració amb els operadors de televisió i les plataformes digitals", segons informen les dues organitzacions en un comunicat.

En concret, el departament de protecció de contingut tecnològic de LaLiga prestarà els seus serveis a Dorna per protegir els drets audiovisuals de les competicions que organitza. Així, l'organisme presidit per Javier Tebas "monitoritzarà i eliminarà contingut audiovisual il·legal" de MotoGP i del campionat de Superbikes que es trobi "allotjat en xarxes socials, plataformes digitals i aplicacions mòbils".

Així mateix, "els perfils falsos que facin un ús fraudulent del logotip i el nom de Dorna Sports també seran monitoritzats i eliminats", diu la nota, i LaLiga farà servir els seus "recursos humans, tècnics i legals" per "monitoritzar i desindexar dels cercadors les pàgines que facin servir contingut il·legal de Dorna Sports".

Segons el director gerent de Dorna, Manel Arroyo, aquest acord amb LaLiga demostra el compromís de la seva companyia contra la pirateria. "La protecció dels drets audiovisuals és i ha sigut sempre de màxima importància per a nosaltres perquè, a causa de la seva naturalesa exclusiva i atractiva, els continguts que produïm en pateixen molt més les conseqüències", diu. En la seva opinió, tant el Mundial de MotoGP com el de Superbikes "es beneficiaran molt de les eines creades per l'equip de protecció tecnològica de LaLiga".

Per la seva banda, Javier Tebas subratlla que, gràcies a aquest acord, "LaLiga estén el seu compromís de lluitar contra la pirateria audiovisual". Segons ell, aquest combat és "una prioritat" per a l'organisme que presideix, que "continuarà invertint en eines tècniques i recursos humans per seguir avançant en aquest àmbit".