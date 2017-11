L'ambaixada espanyola pressiona el 'New York Times' perquè no tracti Junqueras de vicepresident

El 'New York Times' va publicar dimecres, 1 de novembre, un article d'Oriol Junqueras on el vicepresident del Govern denunciava les coercions de l'estat espanyol i la usurpació de les institucions catalanes. En la signatura de la columna, a Junqueras se l'identificava com a vicepresident de Catalunya. Aquesta atribució no va agradar a l'ambaixada espanyola als Estats Units, que va emetre un tuit reclamant que el diari rectifiqués.

Please note that Mr. Junqueras is no longer the Vice President of Catalonia. We ask that @nytopinion rectify as requested. https://t.co/Kb1qgF0RoR — Embassy of Spain US (@SpainInTheUSA) 1 de novembre de 2017

"Sisplau, prengueu nota que el senyor Junqueras ja no és vicepresident de Catalunya. Demanem que rectifiqueu, tal com us reclamem", diu el text.

Al cap d'unes hores, el 'Times' va canviar la fórmula i tractava l'articulista de "vicepresident deposat". El diari explica el canvi a la signatura, però recalcant que ha sigut Espanya qui ha foragitat Junqueras del càrrec.