L’ambiciosa distopia ciberpunk ‘Altered carbon’ arriba a Netflix

Al segle XXV, la immortalitat és a l’abast de tothom (qui pugui pagar-la). La tecnologia ha aconseguit que els pensaments i la consciència de cada individu puguin pujar-se al núvol, de manera que quan un cos cedeix a la pressió de la biologia -o mor en circumstàncies violentes- n’hi ha prou recuperant la còpia de seguretat i descarregant-la en un nou contenidor de carn i ossos. Això és el que li passa a Laurens Bancroft: ressuscita després d’un aparent suïcidi. Però ell està convençut que l’han assassinat, el que passa que no ho recorda, perquè la còpia de seguretat que han fet servir és de dos dies enrere. Per resoldre l’entrellat, llogarà els serveis del detectiu Takeshi Kovacs.

Quan l’any 2002 va aparèixer la novel·la Altered carbon, de Richard K. Morgan, el món de la ciència-ficció es va postrar automàticament als peus d’aquest debutant, a qui consideraven hereu natural de Philip K. Dick per les semblances de la seva història amb Blade runner. La showrunner Laeta Kalogridis (guionista de Shutter Island, productora executiva d’ Avatar ) va comprar els drets de la novel·la per fer-ne un film. Però, finalment, ha sigut Netflix qui s’ha decidit a finançar-li aquesta caríssima distopia i s’ha emportat la història a la petita pantalla. La plataforma n’estrena els deu episodis de la primera temporada divendres.

Tot i les semblances visuals amb les adaptacions fílmiques de Blade runner -els cotxes voladors, les ciutats plujoses, els neons-, hi ha una diferència clara: Altered carbon trepitja molt més l’accelerador en l’apartat de la violència i el pit i cuixa. Aquí hi ha lluites amb arts marcials, tortures amb dispositius de realitats virtuals, alguna decapitació i nuesa a dojo, tant masculina com femenina. No en va, es considera el llibre un dels títols destacats del gènere ciberpunk. Si el detectiu de Blade runner és l’evolució del romàntic Philip Marlowe, a Altered carbon hi trobem un rebesnet de Mike Hammer, molt més expeditiu i granític.

Joel Kinnaman és l’intèrpret que assumeix el cos del detectiu Kovacs (o més concretament, un dels seus cossos, perquè el personatge apareix també -coses dels flash-backs - en la carcassa de l’actor Will Yun Lee). Kinnaman és conegut per haver fet també de protagonista a The killing (fent també d’investigador) i per disputar-li la presidència a Frank Underwood a House of cards. El càsting de la sèrie es completa amb Renée Elise Goldsberry, James Purefoy, Kristin Lehman, Martha Higareda i Dichen Lachman. Per dirigir el pilot, es va voler recórrer també a un nom conegut: el de Miguel Sapochnik, director del multipremiat episodi La batalla dels bastards, de Joc de trons.

La crítica americana, de moment, no s’ha deixat entusiasmar per la proposta. N’aplaudeixen els aspectes formals i l’ambició dels efectes, però coincideixen a assenyalar que la fastuositat visual i les amanides de cops de puny acaben engolint la història, que està presentada de manera gens lineal. Però la factura exquisida i la història electritzant, a parer dels que ja l’han pogut veure, fan preveure que aquest serà un títol al qual Netflix donarà continuïtat.