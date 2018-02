L'atac de Rajoy a la immersió lingüística i totes les reaccions contràries, i quatre notícies del dia més

1.

Rajoy vol posar fi a la immersió lingüística. El govern espanyol estudia imposar via 155 una casella en la preinscripció per escollir fer classes en castellà.

2.

"No es pot carregar els consensos": front comú dels partits catalans, inclòs el PSC, contra l'atac de Rajoy a l'escola. ERC, En Comú Podem i el PDECat demanen al PSOE que aixequi el suport al 155.

3.

L'editorial de l'ARA: Atac a la convivència lingüística i la cohesió social.

4.

El PDECat irromp en les negociacions i afegeix pressió al president. Marta Pascal urgeix a formar govern i inquieta JxCat.

5.

“Aquí ja no es ven droga”. Els veïns d’una finca del Raval fan fora els traficants de dos pisos i els reocupen perquè no hi tornin.