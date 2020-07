Laura Rosel presentarà 'El matí de Catalunya Ràdio'

Catalunya Ràdio ja té substituta per a Mònica Terribas: Laura Rosel serà la nova presentadora d' El matí de Catalunya Ràdio a partir de la temporada que ve, que començarà el 31 d'agost. Ho ha anunciat aquest dimarts el director de l'emissora pública, Saül Gordillo, a través d'un tuit en què es mostra "molt il·lusionat" amb aquest "nou repte per la ràdio pública". Gordillo també ha avançat que Albert Segura, que assumeix el magazín matinal durant la temporada d'estiu (i que presenta Solidaris des del 2017), serà el nou subdirector del programa.

Rosel copresentava @CatalunyaVespre i Segura @maticatradio d’estiu i @Solidaris_CR pic.twitter.com/idcqInpDcS — Saül Gordillo (@saulgordillo) July 28, 2020

Gordillo portarà aquesta proposta al consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) aquest dimecres, on s'espera que rebi l'aprovació formal. Aquesta és la tercera vegada en els últims anys que s'anuncia un fitxatge per a l'emissora pública abans de tenir-lo lligat contractualment. En les dues anteriors ocasions, quan es volia incorporar Albert Om i després Cristina Puig, les tensions existents entre la presidència i la direcció es van saldar amb un bloqueig adduint qüestions pressupostàries. Però els contactes que es van mantenir entre ahir i avui per part de Gordillo i Llorach fan preveure que no hi haurà cap sorpresa d'última hora, pel que fa a aquest fitxatge.

Laura Rosel es va incorporar a Catalunya Ràdio ara fa un any i durant la temporada 2019-2020 s'ha fet càrrec de la segona part de l'informatiu Catalunya nit, dedicada a l'anàlisi de l'actualitat. La periodista sabadellenca, nascuda el 1980, es va llicenciar en periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i té una llarga trajectòria radiofònica. Després d'haver treballat a l'emissora municipal de la seva ciutat, el 2007 es va incorporar a RAC1, on va formar part de l'equip d' El món a RAC1, va editar l'informatiu 14/15 i es va fer càrrec del magazín de cap de setmana Via lliure diversos estius. El 2017 va debutar a la televisió, també de la mà del Grupo Godó, com a copresentadora de l'informatiu 8 al dia, de 8TV, però només s'hi va estar uns mesos: al gener del 2018 es va convertir en la nova presentadora del Preguntes freqüents de TV3, en substitució de Ricard Ustrell.

Un any més tard, de forma inesperada, va ser acomiadada del programa, tot i que va continuar vinculada a TV3 com a presentadora d'alguns programes especials. Va ser llavors quan va començar a col·laborar amb l'ARA, on actualment segueix publicant entrevistes al suplement Ara Diumenge. Aquell estiu va fitxar per Catalunya Ràdio, i al novembre es va convertir en la directora de l'editorial Ara Llibres.

Relleu en onze dies

A partir del 31 d'agost, Rosel agafarà les regnes del vaixell insígnia de Catalunya Ràdio, que durant els últims set anys han estat en mans de Mònica Terribas. La periodista va anunciar per sorpresa el 17 de juliol, l'últim dia de la temporada, que no continuaria al capdavant del programa, perquè, segons va dir, els engranatges de l'emissora "grinyolaven". La seva marxa va obrir una greu crisi al si de la Corporació que va portar fins i tot la presidenta en funcions, Núria Llorach, a proposar la destitució de Gordillo argumentant una "pèrdua greu de confiança", però el consell de govern no va donar suport a la proposta.

Onze dies després que Terribas anunciés públicament el seu comiat (una decisió que els responsables de la Corporació coneixien des de feia només 24 hores) l'emissora ha trobat la manera de cobrir la seva baixa. Ara, Rosel té tot just un mes per definir com serà la nova versió d' El matí de Catalunya Ràdio. De moment s'ha confirmat que el programa mantindrà el mateix horari (de 6 h a 13 h) i que l'última hora la continuarà ocupant el concurs L'apocalipsi, estrenat el setembre passat i presentat per Elisenda Carod, Elisenda Pineda i Charlie Pee.

Renovar l'emissora

Catalunya Ràdio remarca que el fitxatge de Laura Rosel com a nova presentadora del seu principal programa representa “la culminació del projecte de renovació” que l’emissora va emprendre el 2016, quan Gordillo va accedir a la direcció del mitjà. “Amb Laura Rosel, el programa insígnia de la ràdio pública estarà connectat amb la gent, amb el carrer, amb el país i amb el món. Ho farà amb un equip renovat, jove i dinàmic capitanejat per una dona. Una visió femenina per liderar el mascaró de proa d’una ràdio que ha canviat per créixer i millorar al servei de la gent i del país”, diu l’emissora.