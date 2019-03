‘Leaving Neverland’ passa comptes amb Michael Jackson

Durant anys la figura de Michael Jackson ha estat envoltada pels dubtes sobre les relacions que mantenia amb els nens que s’estaven uns dies a Neverland, el seu ranxo de Califòrnia que prenia el nom de l’illa que surt a la història de Peter Pan. Deu anys després de la seva mort, les acusacions de pedofília contra Jackson han pres una nova dimensió amb el documental Leaving Neverland, que estrena el canal de Movistar+ #0 en dues entregues. La primera es podrà veure demà a les 22 h i la segona el 16 de març.

Dirigit pel britànic Dan Reed, el documental recull el testimoni de James Safechuck i Wade Robson, dos nens -ara adults- que van entrar al món del Rei del Pop i que expliquen amb detall els abusos sexuals als quals el cantant els va sotmetre. El treball, a més, fa un retrat dels mecanismes que fan servir els abusadors per dominar les seves víctimes i com, en el cas de Jackson, es va recórrer a la fama i als regals per tenir sota el seu influx els nens i les seves famílies.

El documental es va estrenar en l’última edició del festival de Sundance, malgrat la pressió dels fans del cantant, que demanaven que fos retirat de la programació. Els responsables del certamen van respondre amb contundència: “Sundance dona suport als artistes perquè puguin explicar històries atrevides i independents, històries sobre temes que poden ser provocatius o desafiadors. Esperem que l’audiència del festival vegi aquestes pel·lícules i jutgi el treball per ella mateixa”.

Com no podia ser d’una altra manera, el documental arriba a la televisió amb polèmica i una demanda de la família Jackson contra la HBO, la cadena que ha emès el documental als Estats Units. En la demanda, els hereus del Rei del Pop asseguren que la HBO ha incomplert l’acord que tenia amb Michael Jackson des del 1992 de no desacreditar-lo “al produir i vendre al públic una marató de propaganda sense garanties”, amb l’objectiu d’“explotar descaradament la imatge d’un home innocent que ja no hi és per defensar-se”, segons explica l’advocat dels demandants, Howard Weitzman. L’acord es va signar perquè la cadena pogués retransmetre en directe el Dangerous World Tour de Jackson, del 1992. “A la gent li encanta la música de Michael Jackson, però darrere de Jackson hi ha una màquina que fa callar a tothom que intenta parlar del que Michael Jackson feia amb els nens”, explica Reed sobre com s’han silenciat durant anys els molts rumors que hi ha hagut sobre el músic i els nens que rebia a Neverland.

“El film no és sobre Jackson”

Davant de la indignació de la família Jackson i de les persones que consideren que es tracta d’un documental oportunista, Reed es defensa dient que es va endinsar en la història sense tenir cap idea preconcebuda sobre el cantant. “No en sabia gran cosa i vaig contractar un investigador, Faisal Qureshi, perquè busqués i rastregés internet per veure en quin moment sorgia la història. Entre les coses que va trobar hi havia una referència a un cas contra Michael Jackson que va arribar als tribunals i que incloïa els noms de Wade Robson i James Safechuck, dels quals no havia sentit a parlar mai”, explica Reed en una entrevista a Billboard.

Després de localitzar els dos homes, Reed els va entrevistar de forma exhaustiva: va passar tres dies sencers amb Wade i dos amb Safechuck. “Vaig haver de comprovar si hi havia alguna dada que es contradigués”, explica el director, que assegura que va dedicar molt de temps a validar la història dels dos testimonis.

“Per a mi aquest documental no és sobre Michael Jackson i, de fet, tampoc en sé gaires coses. Aquesta pel·lícula és sobre Wade Robson i James Safechuck i les seves famílies, que han hagut d’assimilar el que va passar quan ells dos eren petits”, assegura Reed, que defensa que el seu documental pot servir per educar la gent sobre com funcionen els abusos a menors. El director ja havia tocat el tema de la pedofília però des d’una altra perspectiva amb The paedophile hunter (2014), un documental estrenat a Channel 4 sobre un grup de vigilants online que intentaven caçar pedòfils fent-se passar per menors d’edat.

El sorgiment del moviment #MeToo i les denúncies contra abusadors en el món de l’espectacle ha posat damunt de la taula el debat sobre si s’ha de fer boicot als projectes en els quals participen els acusats. ¿S’han de deixar de consumir les pel·lícules de Woody Allen, les sèries de Louis C.K. o la música de Ryan Adams? El documental Leaving Neverland posa els fans de Michael Jackson davant del mateix dilema. En una entrevista a Vice, Reed va afirmar que ell no creia que s’hagués de fer un boicot a la música del Rei del Pop, bàsicament perquè està tan integrada en la vida de tantes persones que és difícil erradicar-la. Amb tot, Reed afirma que el debat no hauria de ser aquest. “¿Vols posar la música de Jackson a la festa d’aniversari del teu fill? Doncs no ho sé, jo no ho faria. ¿S’hauria de prohibir? No ho crec. És molt bona. Michael Jackson era un gran artista, però també un pedòfil”, sentencia.

La BBC prepara el seu propi documental sobre el Rei del Pop

Enmig de la polèmica pel documental de Dan Reed, la BBC ha anunciat que està preparant el seu propi projecte sobre la figura del Rei del Pop, que s’estrenarà a finals d’any. El responsable del documental serà Jacques Peretti, expert en Jackson i que ja ha fet tres pel·lícules sobre el cantant.

El treball, que es titularà Michael Jackson: The rise and fall, s’allunyarà de l’enfocament de Reed, tot i que els seus autors diuen que no tindran por d’endinsar-se en les controvèrsies que van acompanyar el cantant al llarg de la seva vida. Segons la BBC, en el documental hi sortiran moltes persones del cercle íntim del cantant i que van coincidir amb ell durant la seva carrera. A més, tractarà diversos moments de la seva vida, com ara la seva infància a Indiana, els anys dels Jackson 5 i de Studio 54, la creació de Neverland i la preparació del This is it Tour, espectacle que estava assajant quan va morir.