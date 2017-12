L'editor del 'New York Times' cedeix el càrrec al seu fill

L'editor del diari nord-americà 'The New York Times', Arthur Ochs Sulzberger Jr., va anunciar aquest dijous la seva decisió de deixar el càrrec que ocupa des del 1992. El substitut serà el seu fill, Arthur Gregg Sulzberger, que es convertirà en editor del 'New York Times' a partir de l'1 de gener.

Amb aquesta decisió, avalada per la junta directiva del rotatiu, el diari seguirà en mans de la família Ochs-Sulzberger, que n'és propietària des del 1896. El nou editor, conegut popularment per les seves inicials, A.G., té 37 anys i serà el sisè membre del clan que ocupa el càrrec des que Adolph S. Ochs va comprar la capçalera fa 121 anys. Per la seva banda, el fins ara editor, de 66 anys, mantindrà el lloc de president de The New York Times Company, l'empresa propietària del diari, un càrrec que ocupa des del 1997.

"Ha sigut un honor extraordinari servir com a editor de 'The New York Times', i a final d'any cediré el lloc més orgullós que mai de la força, independència i integritat d'aquesta institució", va dir Arthur Ochs Sulzberger en un comunicat.

A.G. Sulzberger va entrar al 'New York Times' com a redactor l'any 2009, després d'haver treballat en diversos diaris locals dels Estats Units. El 2014 va signar un informe intern que alertava del risc que el mitjà perdés la seva posició com a referent mundial del periodisme si no se sotmetia a un procés de renovació que li permetés entrar de ple en l'era digital. El mateix rotatiu reconeixia, l'any 2016 -quan Sulzberger va ser nomenat editor adjunt-, la gran rellevància que havia tingut per al diari aquell document: "Potser el més important que ha escrit A.G. Sulzberger per a 'The New York Times' no va ser un article i no va ser publicat al 'Times', sinó que va ser sobre el 'Times'", va escriure llavors el diari.

Malgrat la seva fama d'innovador, el nou editor ha explicat, en anunciar-se el seu nomenament, que no té intenció d'impulsar grans revolucions a la publicació: "La meva prioritat com a editor serà assegurar que l'excel·lència periodística i l'èxit comercial del 'Times' continuen en un període de transformació de la indústria de la informació", va afirmar.

En la seva opinió, el seu pare ha sigut "l'únic editor de la seva generació que va agafar les regnes d'un gran mitjà de comunicació i el va deixar millor del que estava". De fet, l'editor sortint va ser el responsable del llançament de l'edició digital del 'New York Times', que es va posar en marxa el 1996. "L'afortunada posició que el 'Times' ocupa avui no era inevitable: és resultat directe de les apostes audaces que va fer l'Arthur, des de fer el diari nacional i després internacional fins a abraçar internet i insistir que val la pena pagar pel bon periodisme", afegeix A.G. Sulzberger.

El 'New York Times' ha fet els últims anys una aposta decidida per ampliar el nombre de subscriptors, que actualment és d'uns 2,5 milions per a l'edició digital. Només en el tercer trimestre d'aquest any en va guanyar 154.000. Amb tot, els 1.500 milions de dòlars que va ingressar el diari durant el 2016 representen menys de la meitat de les xifres de fa una dècada, principalment a causa del descens de l'edició impresa. A canvi, durant el tercer trimestre els ingressos per publicitat digital es van situar en 49,2 milions de dòlars, un 11% més que un any abans, i ja representa el 43% del total d'ingressos per publicitat de la capçalera.