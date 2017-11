L'empresonament del Govern, protagonista al 'Late show' de Stephen Colbert

La decisió de la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela d' enviar a presó preventiva vuit membres del Govern va ser protagonista aquest dijous a la nit del 'Late show' de Stephen Colbert, que s'emet a la cadena nord-americana CBS i que és un dels programes nocturns d'humor polític més vistos als Estats Units.

Colbert va explicar que a Espanya hi ha una "crisi" després que "el Parlament de Catalunya declarés la independència". "Espanya ha empresonat vuit dels membres del govern català i ha emès una ordre de detenció per al seu líder, que està exiliat a Bèlgica. Mentrestant, el primer ministre espanyol ha declarat: 'He decidit convocar unes eleccions lliures, netes i legals per restaurar la democràcia'. Perquè tothom sap que no hi ha res millor per salvar la democràcia que empresonar tothom que ha sigut escollit per la gent", va ironitzar el presentador.

Segons l'humorista, "els catalans se senten únics perquè tenen la seva pròpia llengua, la seva pròpia cultura i lleis diferents de la resta del país", i va recordar que en el passat "Catalunya va ser independent, formava part de la Corona d'Aragó", però que al segle XV un matrimoni reial la va unir a la resta d'Espanya. "[Els reis] Estaven tan contents que van enviar Cristòfor Colom a mostrar als nadius americans que divertit que és formar part d'Espanya", va afegir.

"Des de llavors -va continuar Colbert- el fet d'estar sota control espanyol ha incomodat els catalans igual que uns pantalons de brillants a un torero suat". El presentador també va explicar que "el dictador espanyol Francisco Franco, encara mort, va intentar destruir el separatisme català matant milers de persones i fent-ne exiliar milers més", i va subratllar que avui en dia "Catalunya és una potència econòmica" que impulsa la resta de l'Estat i que representa "gairebé una cinquena part de l'economia espanyola i el 25% de les exportacions". Segons ell, però, els catalans "consideren que paguen massa impostos i que estan infrarepresentats en un país que encara té un rei, Felip VI".

"I aquí ens trobem: Espanya no té intenció de fer marxa enrere, ha imposat el control directe i un analista ha dit que l'Estat podria estar disposat a anar a la guerra per preservar-lo", va advertir Colbert, que va acabar el monòleg amb un consell als catalans: "Els americans sabem algunes coses sobre desfer-se d'una monarquia que et fa pagar uns impostos injustos i començar un país nou. Confieu en nosaltres: cal coratge, cal determinació".