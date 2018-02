L'escepticisme de Junqueras amb la presidència "efectiva" de Puigdemont i els problemes de trànsit per la neu, i tres notícies del dia més

1.

Junqueras descarta que Puigdemont pugui ser un president “efectiu”. JxCat critica Torrent per ajornar el debat sobre els canvis legals per permetre la investidura a distància.

2.

Mireia Boya defensarà els resultats de l'1-O davant del Tribunal Suprem. L'exdiputada de la CUP declara dimecres davant del jutge Pablo Llarena per un delicte de rebel·lió.

3.

Matí de dimarts amb cinc vies tallades per la neu. Trànsit demana precaució per la presència de plaques de gel a punts com la C-17.

4.

La neu s'acosta a cota zero una altra vegada. La neu ha deixat gruix al Tibidabo i s'ha arribat a fer present fins als 100 metres.

5.

Trump vol més despesa militar i 18.000 milions per al mur fronterer amb Mèxic. Presenta el seu pressupost enmig de l’escàndol sobre violència domèstica.