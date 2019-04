Leticia Dolera guanya Cannes Series amb 'Déjate llevar'

La sèrie 'Déjate llevar', dirigida i protagonitzada per Leticia Dolera, s'ha endut el premi a la millor ficció al festival Cannes Series, que va començar el passat 5 d'abril a la ciutat francesa. La ficció, que competia amb nou produccions més d'arreu del món, també s'ha endut un premi especial d'interpretació que ha recaigut en les tres actrius principals, Celia Freijeiro, Aixa Villagrán i la pròpia Dolera.

En el discurs d'agraïment, la directora i actriu ha dedicat el premi tot el seu equip en català assegurant que "en el moment en què necessitava que algú em sostingués, ho vau fer", en referència a la polèmica amb Aina Clotet després que transcendís que havia prescindit d'ella arran del seu embaràs. Clotet havia d'interpretar el personatge que finalment ha fet Celia Freijeiro, ja que Dolera va considerar que era impossible dissimular l'embaràs tècnicament –el personatge protagonitza diverses escenes sexuals– o encaixar-lo en la trama.

Dolera no ha volgut deixar de banda el seu compromís feminista i ha recordat que la seva sèrie és sobre tres dones "que lluiten contra els estereotips i que no segueixen el que la societat els hi diu que han de fer". "Per això vull dedicar aquest premi a les dones que han lluitat pels nostres drets i gràcies a les quals avui estic aquí", ha dit.

'Déjate llevar', que encara no té data d'estrena a Movistar+, explica la història de tres amigues entre la trentena i la quarantena que es troben en un moment d'incertesa vital. A més de ser-ne la protagonista i la directora, Dolera també ha escrit al guió amb Manuel Burque, que fa un paper secundari a la sèrie. Dolera, que ha explicat que 'Déjate llevar' és una "comèdia emocional", ha avançat que a més de la trama d'amistat de les tres protagonistes n'hi ha una altra que se centra en el món de la discapacitat.