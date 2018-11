Leticia Dolera fitxa Itziar Castro per a la seva sèrie amb un personatge adaptat per a l'actriu

Tot i la polèmica per haver prescindit d'Aina Clotet pel seu embaràs, Leticia Dolera segueix sumant cares a la seva sèrie per a Movistar+, 'Déjate llevar'. L'última a incorporar-se al repartiment ha sigut Itziar Castro, que, tal com ha explicat a Twitter, interpretarà un personatge que ha estat modificat perquè el pugui fer ella. Segons ha detallat, en un principi el paper estava pensant perquè el fes un home, però finalment Dolera va decidir canviar el sexe del personatge i que el fes Itziar Castro. L'ara directora i l'actriu ja havien treballat juntes a 'Rec 3'.

En el seu anunci, Castro ha remarcat el caràcter feminista de la sèrie felicitant-se per poder treballar en un equip "ple de dones en tots els departaments".

Fins fa menys d'un mes Castro formava part del claustre de professors de la nova edició d''Operación Triunfo', que la va fitxar per substituir els professors d'interpretació de l'any anterior, Javier Calvo i Javier Ambrossi. Inesperadament, el 31 d'octubre, la productora del programa anunciava que havia decidit prescindir de l'actriu perquè, tot i la seva dedicació, "no havia aconseguit els resultats que s'esperaven d'ella". La seva marxa del 'talent show' va propiciar el retorn dels Javis, que des de principis de novembre es tornen a encarregar de les classes d'interpretació a dins de l'acadèmia.