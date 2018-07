Leticia Dolera dirigirà una sèrie a Movistar+

Leticia Dolera prepara 'Déjate llevar', una sèrie per a Movistar+ protagonitzada per tres dones, la María, la Cristina i l'Esther, que “travessen una crisi vital (per motius diferents) i que descobriran que la seva vida no ha de ser necessàriament com l’havien planejat”, segons ha explicat l’actriu a través d’Instagram.

Dolera és la creadora i directora de la sèrie, i n'ha escrit els guions juntament amb l'humorista Manuel Burque. Burque i Dolera ja havien treballat junts, com a protagonistes, a 'Requisitos para ser una persona normal', la primera pel·lícula que ella va dirigir. L'actriu també ha avançat que dues directores més es faran càrrec d'alguns dels capítols, però encara no n'ha avançat els noms. Tampoc no ha revelat quines actrius interpretaran els personatges principals.

La sèrie, que Dolera va començar a desenvolupar fa tres anys, constarà de vuit capítols i es començarà a rodar aquest mes de setembre a Barcelona. De moment no té cap data d'estrena prevista.