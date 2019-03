‘Leyendas’ acosta les figures més destacades de l’esport espanyol

Les llegendes de l’esport espanyol s’acosten a la televisió. Fernando Torres, Pau Gasol, Alberto Contador i Carolina Marín són les quatre estrelles que aterren a DMAX a partir d’avui, a les 22.30 h, en la primera temporada de Leyendas. El periodista Quique Peinado s’ha citat amb cadascun d’ells per parlar dels seus secrets i de les experiències que han viscut fins a arribar a l’èxit.

Leyendas combina el docuxouamb entrevistes a fons amb els protagonistes. Aquests quatre esportistes -que representen el món del futbol, el bàsquet, el ciclisme i el bàdminton- han tocat el cel en algun moment de les seves carreres. La seva història esportiva, doncs, és prou coneguda pel públic, però el programa vol descobrir la persona que hi ha darrere els trofeus i les medalles.

Com a aficionat a l’esport, Peinado declara que Leyendas ha sigut tot un regal: “És un caramel, el projecte que qualsevol periodista esportiu voldria fer”, diu a l’ARA. En el programa parlarà de tu a tu amb els convidats, i també amb familiars, amics i companys pròxims. De fet, ressalta que allò que els converteix en autèntiques llegendes no és només el seu talent, esperit competitiu i esforç, sinó també el suport incondicional dels seus éssers estimats.

El primer viatge que Peinado emprendrà el durà a la ciutat japonesa de Tosu. Allà hi viu Fernando Torres des del juliol, quan va fitxar pel Sagan Tosu, de la Primera Divisió del país. El Niño venia d’acomiadar-se de l’Atlètic de Madrid, el club de la seva vida, i del futbol europeu. Saúl Ñíguez, company en la seva última etapa al club madrileny, ha volgut ressaltar que al jugador “li importa més que el recordin per la seva persona que per ser futbolista, i per això ha deixat empremta”.

Durant l’entrevista, Torres recalca que al país nipó es viu el futbol d’una manera molt més tranquil·la: “Guanyem o perdem, aquí els aficionats es queden al final i t’agraeixen l’esforç. Això és impensable a Europa”. Segons ell, això fa que es perdi passió, però a canvi es guanya en respecte. Abans d’arribar al Japó, el futbolista va competir 15 anys a Europa: va passar per la lliga espanyola, l’anglesa i la italiana, i va anotar més de 250 gols.

El segon capítol estarà dedicat a Gasol, Contador protagonitzarà el tercer i la temporada es clourà amb l’entrega dedicada a Marín. Els episodis, d’una hora de durada, s’emetran amb periodicitat setmanal. El títol del programa ja és una declaració d’intencions: la idea darrere de Leyendas és mostrar els esportistes en una etapa de maduresa, ja convertits en icones de la seva disciplina i amb un bagatge que els permet fer una mirada sobre una època daurada que encara és recent. Tots ells tenen aquest aspecte en comú, i la intenció és veure com han assaborit els èxits, desvelar tot el que han hagut de lluitar per arribar al cim i deixar clar que no se’ls ha regalat res, sinó que els bons resultats són fruit de temps, sacrifici, esforç i desig de superació.

Les llegendes entrevistades

Fernando Torres

Amb la selecció espanyola absoluta, el Niñova guanyar el Mundial i dues Eurocopes entre els anys 2008 i 2012, de la mà de Luis Aragonés i Vicente del Bosque.

Peinado creu que és una personalitat infravalorada a casa, i que quan surts a l’estranger t’adones del que realment representa. A més de la seva qualitat com a futbolista, li ha cridat l’atenció “la seva intel·ligència, la seva humanitat i el fet que és una persona que valora molt el seu entorn, el de tota la vida”.

Pau Gasol

El jugador de bàsquet va complir el somni americà amb vint anys. Des de la seva sortida del Futbol Club Barcelona, Gasol ha passat per quatre equips dels Estats Units (Grizzlies, Lakers -amb qui va aconseguir dos anells-, Bulls i Spurs) i ara posa direcció a un cinquè, els Bucks. Amb la selecció espanyola, el de Sant Boi ha guanyat tres ors europeus i un de mundial al Japó.

Sovint hi ha esportistes que participen en actes solidaris o que s’acosten a centres de salut per fer-se les fotografies de rigor. Gasol va a un de San Antonio mensualment, però ho fa de forma desinteressada. Hi ha coses que no es poden fingir, i es nota que ell “té una relació veritable amb els nens i el personal de l’hospital”, explica Peinado.

Alberto Contador

El ciclista de ruta va conquerir dos cops el Giro d’Itàlia, tres la Vuelta a Espanya i dos el Tour de França. Contador va assolir dos grans títols més entre el 2010 i 2011 que li van ser retirats quan es va demostrar el positiu per clenbuterol.

Un factor clau és la seva honestedat. D’ell, Peinado en destaca “la franquesa”. “Si m’està mentint, és un dels millors actors que existeixen, perquè és frontal”, fins i tot a l’hora de parlar temes que poden ser molt feridors, diu el periodista.

Carolina Marín

Marín va ser guardonada amb el Premio Nacional de l’esport com a millor esportista espanyola l’any 2014. A més, ha estat tres cops campiona mundial, quatre europea i una olímpica, a Rio 2016.

Peinado explica que era imperatiu reservar almenys un programa a l’esport femení, i assegura: “No havia conegut ningú tan boig pel seu esport. Tots els aspectes de la seva vida, cada cosa que fa, tenen un objectiu: rendir més a la pista de bàdminton”.