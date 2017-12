‘Little big show’, un no-concurs de talents infantils a Telecinco

Telecinco estrena aquesta nit, a les 22.00 h, Little big show, un format que es podria definir com un concurs de talents infantil, però amb la particularitat que no és un concurs, sinó una simple exhibició de les habilitats dels seus participants. Nens i joves d’entre 2 i 15 anys demostraran en aquest programa el seu talent com a acròbates, músics o ballarins, però també el seu extens coneixement de l’obra de Miquel Àngel, el seu domini de les llengües o les seves habilitats com a conductors, per exemple.

Carlos Sobera serà el presentador de l’espai i conversarà amb cadascun dels participants per descobrir “les seves aficions, els seus somnis i les seves opinions”. “El més important per a mi és l’oportunitat que se’ns dona d’establir un diàleg de tu a tu, com a iguals, perquè els nens s’expressin en tota la seva amplitud”, diu Sobera, que considera que aquest és el programa “més difícil i més bonic” que ha fet.

Little big show, produït per Mediaset amb la col·laboració de Warner Bros, és una adaptació de Little big shots, un format estrenat amb gran èxit a la cadena nord-americana NBC a principis de l’any passat i que ja s’ha emès en més de 15 països.