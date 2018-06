Llarena dona via lliure al govern espanyol sobre el trasllat dels presos, i quatre notícies més del dia

1.

Llarena dona via lliure al govern espanyol sobre el trasllat dels presos. L'executiu espanyol inicia els tràmits per a l'acostament a Catalunya. Sánchez insisteix: "A Espanya no hi ha presos polítics". El president del govern espanyol assegura que la seva posició respecte a Catalunya no ha canviat.

2.

Felip VI crida a construir una Catalunya "de tots i per a tots" dins de la Constitució. El rei, rebut a Girona entre protestes dels CDR, apel·la al “diàleg” i a la “convivència permanent”.

3.

Torra i Morenés, separats en una inauguració tensa. Malgrat que no es van fer discursos, la tensió del dia abans es va fer present en la cerimònia d’inauguració del festival. Torra i Morenés no es van saludar i es van asseure separats per dues fileres i la delegació d’Armènia al mig.

4.

La UE justifica la mà dura amb els migrants per frenar l’extrema dreta. Els països del sud proposen compartir els fluxos migratoris i defensen centres dins d’Europa.

5.

Cinc morts en un tiroteig contra treballadors d’un diari als EUA. L'incident ha tingut lloc a l'estat de Maryland, a uns 50 quilòmetres a l'est de Washington.