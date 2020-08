Llum verda per a la minisèrie sobre Tiger King

La sèrie documental Tiger King va ser un dels èxits de Netflix al principi del confinament. El treball se centra en la controvertida història de Joe Exotic, conegut com a Tiger King, l’amo d’un zoo a Oklahoma que té tota mena de tigres, lleons i panteres en captivitat, i la seva guerra contra Carole Baskin, que es presenta a ella mateixa com una entusiasta dels grans felins i una activista animalista. La fascinació per aquests personatges ha fet que la cadena nord-americana NBC hagi donat llum verda a una minisèrie de ficció que adaptarà el podcast Joe Exotic, que explica el conflicte entre Exotic i Baskin.

La bestiesa més increïble dels últims dies

Segons avança Variety, l'encarregada de donar vida a Carole Baskin serà Kate McKinnon, una de les còmiques més reconegudes de Saturday night live i que ha aparegut en pel·lícules com el remake femení d' Els caçafantasmes. L'actriu també serà la productora executiva del projecte.

Aquest no és l'únic projecte de ficció sobre l'univers de Tiger King. La cadena nord-americana CBS va anunciar al maig que té en marxa una sèrie de ficció en què Nicolas Cage interpretarà el controvertit Joe Exotic.