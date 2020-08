Louis C.K. reapareix per sorpresa en un xou de David Chappelle

L’humorista Louis C.K. va trobar la complicitat d’un col·lega gairebé tres anys després de ser acusat d’abusos per cinc dones, i va actuar fa una setmana com a convidat al xou del còmic Dave Chappelle. La notícia s’ha fet pública ara en mitjans com el New Musical Express. Des de les acusacions Louis C.K. havia pujat a l'escenari en molt poques ocasions.

El xou de Dave Chappelle va portar per títol Dave Chappelle & friends: An intimate socially distanced affair i es va celebrar al Wirrig Pavilion de Yellow Springs (Ohio). Louis C.K. és un dels monologuistes més coneguts dels Estats Units i el seu cas es va fer públic en paral·lel als del productor Harvey Weinstein i l’actor Kevin Spacey. En un reportatge publicat al The New York Times tres de les dones van afirmar que l’actor es va masturbar davant seu. Una altra diu que l’actor va fer el mateix mentre parlaven per telèfon i la cinquena afirma que ell li va demanar si podia masturbar-se davant seu i ella s’hi va negar.