La solidaritat també s’encomana

La Marató ha demostrat que continua sent la cita solidària ineludible de Catalunya. Un cop més, el macroprograma de TV3 ha aconseguit despertar l’empatia dels espectadors, que s’han bolcat per donar suport a la investigació de les malalties infeccioses, com són la sèpsia, la pneumònia i el xarampió. Les més de quinze hores d’espai, presentades en solitari per Helena Garcia Melero, havien aconseguit recaptar 5.002.899 milions d’euros a l’hora del tancament d’aquesta edició. La xifra era un 10% inferior a la de l’any passat, la qual cosa fa preveure que el marcador final de la jornada -que es preveia per a quarts de dues de la matinada- podia enfilar-se fins als 7,5 milions.

Com que les donacions queden obertes fins al 31 de març -i cal validar el que s’ha recollit amb activitats arreu del territori-, la projecció per a aquest any arriba a més de 10milions d’euros. L’any passat va ser d’11,3 milions.

El tret de sortida el feia Ricard Ustrell a El suplement de Catalunya Ràdio, i després l’epicentre es traslladava al plató de TV3, per on van passar metges, testimonis i artistes que van posar èmfasi en la necessitat de donar suport a la investigació i trobar nous antibiòtics que siguin capaços de combatre bacteris resistents. Les històries de vida dels protagonistes de La Marató han posat de manifest l’important paper que juga la professió mèdica, i en especial les infermeres, en la recuperació dels afectats per les malalties infeccioses.

El programa començava amb la intervenció del doctor Jordi Carratalà, cap del servei de malalties infeccioses de l’Hospital Universitari de Bellvitge, que va explicar que una de cada tres morts al món té lloc per malalties infeccioses. La situació està agreujada per la crisi d’antibiòtics, ja que l’ús intensiu, i a vegades erroni, que se’n fa ha provocat que alguns bacteris generin una resistència als medicaments. El doctor ha posat èmfasi en la sèpsia, que es produeix quan s’escampa una infecció localitzada i, a través de la sang, arriba a altres òrgans. Això pot causar una resposta inflamatòria generalitzada, una fallada multiorgànica i, en molts casos, la mort. De fet, a Catalunya cada dia hi ha deu morts per sèpsia.

Fins a divuit testimonis van acudir als estudis de TV3 per compartir les seves històries, que il·lustren què suposa patir una malaltia infecciosa. Un dels casos va ser el de la Sílvia i la seva família. El seu marit va patir una tuberculosi i ella es va contagiar, tot i que no en tenia símptomes. A Catalunya hi ha mil casos de tuberculosi a l’any, tot i que la idea generalitzada és que està erradicada.

Entre els testimonis també va haver-hi cares conegudes, com la de l’actor Abel Folk, que, a causa d’una pneumònia, va caure desplomat durant una funció teatral. Folk patia una febre molt alta, però no tenia cap altre símptoma.

‘Estiu 1993’

Una altra de les malalties que va protagonitzar La Marató ha sigut la sida, explicada a través del cas de Carla Simón, directora de la pel·lícula Estiu 1993, en la qual narra la seva vida després de la mort dels seus pares a causa del VIH.

Elisabeth Esteban, pediatra de cures intensives, va explicar els símptomes de la sèpsia i com la seva incidència està augmentant tant en adults com en nens. La sèpsia afecta sis milions de nens a tot el món. Sònia Giménez, una nena d’11 anys, va explicar, acompanyada dels seus pares, com va patir una sèpsia arran d’una pneumònia. “Ho recordo tot molt lent i que ningú m’assegurava que tornés a caminar, ho vaig viure molt malament”, va explicar la Sònia, que va arribar a l’hospital amb una fallada multiorgànica. Després de vuit operacions al pulmó i de patir una trombosi en una cama, la Sònia ha tornat a dur una vida normal, tot i que va haver de perdre un curs escolar.

Isidre Esteve, per la seva banda, va narrar com va viure la infecció que va patir al colon després de la seva lesió medul·lar a Dakar. La infecció que va contraure Esteve era de tipus nosocomial, que són les que s’originen en un hospital. “Vaig entendre que era greu quan em vaig despertar i m’havien tret una part del colon”, explica Esteve, que ha confessat que es va sentir sobrepassat quan li van fer la colostomia, que va consistir a tancar-li el recte. Només li quedava l’intestí prim, que connecta cap a fora amb una bossa que recull la femta.

Un dels testimonis més colpidors va ser el del Dídac, un nen immunodeficient. La malaltia ha fet que pateixi diferents infeccions, la més greu de les quals va obligar a amputar-li la cama. Ell va explicar com ha sigut la seva vida amb una pròtesi i com encara el futur. De gran vol ser cirurgià: “Vull ajudar la gent, tal com m’han ajudat a mi”.

El mateix director de TV3, Vicent Sanchis, va recordar la tuberculosi que va patir als 18 anys, que va superar gràcies als antibiòtics. Durant la seva intervenció va fer una crida a no automedicar-se i a prendre els antibiòtics només quan ho indiquin els metges.

També es va veure el cas de la metgessa Raquel Jiménez, que va patir un xarampió amb una evolució molt ràpida. “Va haver-hi un moment que vaig pensar que no ho superaria”, assegurava la Raquel. El doctor Trilla va recordar la importància de vacunar-se per protegir-se a un mateix però també a la societat: “Si no hi ha un nivell alt de vacunació, els virus segueixen circulant”.

Notes solidàries

La música va tornar a tenir un paper destacat a La Marató. El primer artista que va actuar al plató del programa va ser el cantant Joan Rovira, que va interpretar el tema Puc estimar-te. També hi va haver espai per a la música trap de la mà de P.A.W.N. Gang, un grup format per sis nois del barri de Gràcia de Barcelona que van interpretar Exterminem!!!, la cançó del vídeo divulgatiu que s’ha distribuït a les escoles.

India Martínez es va enfrontar al repte de cantar òpera en català procedent del flamenc. D’aquesta manera repetia l’experiència del disc de La Marató. La cantant, que ha confessat que se sent emocionada per poder formar part del programa, va cantar Vencerem, el famós Nessun dorma de Turandot. La Casa Azul, el projecte liderat per Guille Milkyway, havia de cantar, al final de la nit, la versió en català del seu èxit La revolución sexual. I el cantant islandès Halldor Mar, conegut per fer versions en anglès de clàssics de la Nova Cançó com Al vent, va cantar Happy Christmas, la nadala escrita per John Lennon i Yoko Ono l’any 1971. Al gener, Mar estrenarà a TV3 Katalonski, programa en què viatja per tot el món buscant gent que estudia català.

L’univers TV3

El programa també va ser la demostració de la implicació de tot el país, amb connexions constants pel territori, amb les quals es va oferir una mostra de les més de tres mil activitats solidàries amb què es recollien fons per a la investigació. I, com és tradició, també va servir perquè algunes estrelles de TV3 mostressin la seva faceta més solidària. Al centre telefònic, per exemple, es va poder veure com hi col·laboraven actors coneguts pels espectadors del canal, com Àurea Màrquez, una de les protagonistes de la sèrie Com si fos ahir, Ferran Rañé i Iñaki Mur, l’Oliver de Merlí.

Helena Garcia Melero, des del plató, s’atrevia a cantar una versió de The final countdown amb la seva imitadora del Polònia -l’actriu Gemma Deusedas- i Josep Maria Portabella, fundador de The Chanclettes.

Quim Masferrer va protagonitzar un dels moments més simpàtics del dia. El conductor d’El foraster es va acostar al públic del plató per, amb l’estil que el caracteritza, indagar com havien participat en La Marató. Entre el públic, Masferrer es va trobar Bonaventura Grau, un dels habitants de Salàs de Pallars amb el qual va compartir confidències durant un dels programes d’ El foraster.

I quatre dels actors principals de Merlí -Laia Manzanares, Júlia Creus, Adrian Grösser i León Martinez- van participar en un escape room singular en què havien de buscar l’antídot per eliminar un virus. D’aquesta manera col·laboraven a netejar el logotip de La Marató de virus.

Altres cares populars per als espectadors de la cadena pública van ser Cristina Brondo, Roger de Gràcia i Marc Ribas, que van demostrar a l’audiència com s’han de netejar correctament les mans amb sabó o una solució alcohòlica per evitar infectar els altres.

La gran festa solidària de TV3 va servir per llançar una alerta i recordar que la resistència als antibiòtics podria arribar a produir la mort de deu milions de persones el 2050, si no es fa res per trobar nous fàrmacs que puguin fer front a bacteris superresistents.