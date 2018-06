La MTV vol un ‘reboot’ de ‘Daria’ i s’obre a altres plataformes

La sèrie Daria tindrà continuació, setze anys després que la MTV la retirés de la seva graella. Aquesta mena de spin-off de Beavis & Butthead va triomfar a la cadena durant cinc temporades i ara volen recuperar-la. No és l’únic moviment en clau nostàlgica de la MTV, perquè també prepara nous episodis de clàssics com Aeon Flux, The real world, Made i l’esmentada Beavis & Butthead. “La MTV té la col·lecció més gran de franquícies d’èxit per a joves, amb més de tres dècades de continguts i 200 títols”, explicava el president de la cadena, Chris McCarthy, en una entrevista a The Hollywood Reporter.

L’executiu, a més, ha assegurat que ara estan oberts a col·laborar amb altres plataformes, una possibilitat que fins ara havien rebutjat sistemàticament: “Per primer cop obrim aquest fons més enllà de les nostres plataformes. Podem reimaginar aquestes franquícies amb nous socis”, va declarar.