Macaulay Culkin va rebutjar tres vegades protagonitzar 'The Big Bang theory'

'The Big Bang theory', una de les 'sitcoms' més populars dels últims anys, podria haver sigut molt diferent si un dels actors a qui li van proposar protagonitzar-la hagués acceptat, Macaulay Culkin. L'exestrella infantil ha confessat en una entrevista que els responsables de la sèrie li van proposar formar part del repartiment fins a tres vegades, però que va rebutjar l'oferta perquè no li agradava la història.

"Em van perseguir", explica el protagonista de 'Sol a casa' en l'entrevista amb el podcast 'Joe Rogan Experience'. "Vaig dir que no. Era alguna cosa com 'Bé, aquests dos frikis astrofísics i una noia guapa viu amb ells. Yuhu!'. Aquest va ser el to. Deien 'aconseguirem físics reals que faran les parts de matemàtiques', però jo pensava 'Estic bé, gràcies'. Després van tornar i els vaig dir 'No, no, em sento afalagat, però no'", assegura Culkin, que afirma que li van tornar a oferir la sèrie una tercera vegada però la rebutjar.

'The Big Bang theory', que porta onze temporada en antena, ha convertit els seus protagonistes – Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg i Kunal Nayyar– en estrelles i multimilionaris. Parsons, que dona vida a Sheldon Cooper, cobra 27,5 milions de dòlars l'any. Malgrat haver rebutjat una sèrie que li podria haver fet recuperar la fama que va tenir als anys 90, Culkin es mostra convençut que va prendre la decisió correcta."Si hagués fet la sèrie ara mateix tindria milions de dòlars, però alhora m'estaria donant cops de cap contra la paret", confessa Culkin, que assegura que l'actuació ja no és una prioritat en la seva vida.

"No m'interessa gaire la interpretació. Si sorgeix alguna cosa que m'interessa ho faig, però no busco treballar d'actor activament", explica Culkin, que assegura que actualment, per exemple, no té agent de representació.