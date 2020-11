Madí es va oferir per desencallar la contractació d'uns documentals de Mediapro

"Jo puc fer que a les dues bandes hi hagi suport a això perquè ho canalitzin". Són paraules de David Madí al productor Tatxo Benet, en relació a una sèrie documental que té preparada Mediapro referent al Procés. En un àudio filtrat de la investigació relativa a l'operació Volkhov, que circulava per la redacció de TV3 i al qual ha tingut accés l'ARA, es pot sentir el periple polític que ha de fer el projecte abans de rebre el vistiplau.

En la conversa, Benet explica que "en Sergi" –presumptament Sergi Sol, perquè se l'esmenta més endavant– li ha suggerit el seu nom per ajudar-lo a desbloquejar la situació. El soci fundador de Mediapro relata que ha parlat amb la presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach, i que, tot i veure amb bons ulls el documental, el remet al director de TV3, Vicent Sanchis. Segons el relat de Benet, ell li assegura que no té diners, així que li repeteix fins a deu vegades que és "impossible" i li suggereix que parli amb l'aleshores vicepresident econòmic, Pere Aragonès. Això sí, Sanchis –sempre segons ho explica Benet– li hauria dit que Aragonès el vol "matar", en el sentit de treure'l de la direcció de la televisió.

A partir d'aquí, l'afer el recull Albert Castellanos, el secretari general del departament, que, a parer de Benet, mostra bona predisposició a resoldre el tema. Per al productor, és important que els documentals, que ja estan filmats i acabats, es puguin veure al setembre o a l'octubre, abans de les eleccions. Madí el tranquil·litza dient-li que els comicis seran probablement al febrer, com ha acabat sent el cas. Li diu també que la nova consellera de Cultura, Àngels Ponsa, és algú "pràctic" i fa un comentari denigrant de la seva predecessora, Mariàngela Vilallonga. Finalment, i entenent que hi ha bona predisposició política per la part d'ERC, Madí li trasllada un compromís: "Jo vaig a alinear l'altra banda i anem parlant".

La diputada Beatriz Silva, del PSC, ha preguntat avui sobre el destí d'aquests documentals, en el marc de la sessió de control parlamentari a la Corporació. Llorach ha explicat que l'expedient estava a la taula de decisió de Sanchis i que, de moment, no estaven comprats. El director de TV3, per part seva, ha explicat que encara no s'ha arribat a una decisió sobre aquesta sèrie, que té un cost de 800.000 euros, però ha remarcat que –si es tira endavant– el preu que es pagui estarà fixat pels barems que es marquen a la taula de contractació.

D'altra banda, l'ARA ha pogut esbrinar que fa 10 dies es va donar l'ordre a l'equip del Sense ficció de reservar quatre setmanes per poder encabir aquests documentals, a raó de dos episodis per nit, a partir de mitjans de novembre. I es va convocar una reunió per dimarts que ve, amb el cap d'informatius, per acabar de perfilar-ho. La reunió continua dempeus, però fa cinc dies es va donar una contraordre i es va demanar que el programa proposés documentals per cobrir aquestes quatre setmanes.