El Madrid mediàtic ja titlla els CDR de terrorisme

260x311 El Madrid mediàtic ja titlla els CDR de a terrorisme El Madrid mediàtic ja titlla els CDR de a terrorisme

'El Español' aprofita el 40è aniversari de Terra Lliure per titular "Després del vandalisme, el terrorisme va arribar a Catalunya". L'objectiu és fer planar sobre el país el fantasma de la violència civil. "Una part de l'independentisme català va optar per la via del terrorisme", escriuen. I afegeixen: "I no el de baixa intensitat, com el que despleguen ara els CDR". 'What?' Faria gràcia si Espanya no visqués una deriva preocupant pel que fa a drets i abusos de l'Estat. Per no dir com n'és d'irresponsable situar el relat en l'àmbit de la violència, perquè al final això pot acabar afavorint-la. És el que busquen, esclar, ja que el principal actiu de l'independentisme com a moviment és el seu inequívoc compromís amb el pacifisme.

'La Razón' se suma a la festa i troba en Miquel Iceta el còmplice perfecte: "Si se segueix per la insurrecció, s'arribarà a un enfrontament civil" és el titular de portada, amb cita del líder del PSC. A sota, un reportatge titulat "Operació retorn de la violència". Retorn? Per sant Piolín! Parlem de bombes termonuclears? Amenaces bacteriològiques? El subtítol aclareix quina extrema violència torna: "Criden a no pagar els peatges a la tornada de la Setmana Santa". Oh, no! L'atac dels clàxons cacofònics!

El flist-flast de TV3

Portada de l''Abc': "TV3 segueix com a altaveu de la manipulació independentista". Quina és la notícia? Doncs que TV3 'segueix'. Que 'encara' no l'han tancat. Fantàstic. A 'El País', un article llarguíssim d'Ignacio Vidal-Folch que fa un retrat esbiaxadíssim de TV3. I, mentrestant, en el món de les dades objectivables, el canal públic català treu un 8,5 de nota en l'enquesta contínua de l'empresa GFK: una nota que no havia obtingut mai cap cadena generalista. Deu ser cosa també de la ingerència russa.