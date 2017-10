‘Magnum’ ressuscitarà amb una nova versió televisiva

La recuperació de sèries que van fer fortuna en el passat és una de les tendències que està marcant l’actual panorama seriòfil. L’última ficció a sumar-se a la llista de resurreccions il·lustres és Magnum, investigador privat, sèrie dels anys 80 protagonitzada per Tom Selleck que a Catalunya es va emetre per TV3. Segons explica Variety, la cadena CBS té la intenció de fer una nova versió de la ficció que aniria a càrrec del guionista Peter Lenkov, que també ha estat darrere dels reboots de MacGyver i Hawaii Five-O. El nou Magnum, P.I. serà una versió actualitzada de la sèrie original i estarà protagonitzada per un exmarine que torna a Hawaii després de combatre a l’Afganistan. Un cop instal·lat, es reconvertirà en investigador privat.

Aquesta no és la primera vegada que una televisió nord-americana vol reviure l’univers de Magnum. La temporada anterior, ABC va fer un intent de desenvolupar una seqüela que havia de tenir com a protagonista la filla de Magnum, la seva successora al capdavant del negoci d’investigació. Tot i que Eva Longoria n’era una de les productores, el projecte no va sortir endavant.