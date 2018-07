Magríssima, però esclar que hi ha una esquerra espanyola

260x366

1. Dossier a ‘La Razón’ contra els plans del govern espanyol per regular el dret a la mort digna. El titular és “Espanya entra en els ‘paradisos de la mort’”. La figura retòrica és injusta i ofensiva: la gent que es vol acollir a l’eutanàsia activa no ho fa des de la despreocupació de qui col·loca uns milions a Panamà o se’n va a Punta Cana, per dir dues activitats del camp semàntic del paradís. Al darrere d’una decisió com voler deixar de viure hi ha sempre un procés de dolor personal indicible que, com a mínim, caldria respectar.

2. “Els centres d’immigració als quals dona suport Sánchez serien il·legals a Espanya”. La notícia de portada d’‘El Mundo’ parla d’aquestes instal·lacions en les quals la UE vol recloure persones que desembarquen en territori europeu, per un termini indefinit i encara que siguin menors o demandants d’asil. Llegint l’ editorial, però, queda clar que la preocupació del diari no és el benestar o la dignitat dels migrants, sinó les contradiccions del nou president espanyol –a qui acusen d’actuar dels del “bonisme beneit”– que un dia acull els rescatats pel vaixell 'Aquarius' i l’endemà dona suport a aquests (preocupants) centres.

A mi el PSOE em sembla un partit que només des d’una generositat ideològica molt i molt folgada es pot considerar d’esquerres: tan sols cal veure on acaben els seus dirigents un cop pleguen, com a prova de quina és la seva primera fidelitat. Però seria absurd equiparar-los a la dretíssima del PP o Cs. El partit està marcant un cert perfil i la reacció histèrica de la premsa de Madrid demostra que, malgrat el que se sol dir –que ja no hi ha esquerres ni dretes, cosa que evidentment es diu sobretot des de la dreta–, encara hi ha dues maneres bàsiques d’enfocar la política.