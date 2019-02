Mai no tornes a ser la mateixa

Després de la tempesta no sempre arriba la calma. L’1 de març del 2018 vaig ser absolta pel Suprem del delicte d’enaltiment del terrorisme pel simple fet d’escriure a Twitter acudits sobre Carrero Blanco. Però haver estat condemnada abans per l’Audiència Nacional és, a ulls de la raó i del seny, un atemptat contra la meva llibertat d’expressió.

Des de fa un temps sabia que a l’estat espanyol s’estaven reprimint les llibertats més bàsiques, però mai penses que pots ser tu la censurada. A partir del moment que vaig ser detinguda -i fins avui dia- m’he autocensurat a l’hora de parlar i escriure en públic. No soc l’única en aquest país que ho fa: hi ha una por real d’acabar davant d’un jutge i, posteriorment, a la presó, per un simple pensament o per una acció pacífica. Ho hem vist ja en massa persones.

Quan has patit una cosa així, mai tornes a ser la mateixa. És per això que les absolucions, com va passar en el meu cas, hem de celebrar-les amb moderació. Perquè la lluita consisteix en aconseguir que ningú més pateixi ni un sol minut aquesta situació horrible. Paradoxalment, haver estat processada judicialment em va posar en el focus mediàtic, de manera que vaig tenir l’oportunitat de denunciar la injustícia que m’afectava i la de la resta de persones en la mateixa situació que jo. Per sort, cada vegada hi ha més gent que es desperta davant la injustícia que viu aquest país i que rebutja les vulneracions de la llibertat d’expressió, que, no pas per casualitat, sempre s’exerceixen contra sectors de l’esquerra.

Aquesta lluita col·lectiva, al meu entendre, és l’única que resulta efectiva. Perquè no veig que els partits majoritaris estiguin per la feina de derogar lleis que van contra les classes populars. Sense anar més lluny, el PSOE va prometre eliminar la llei mordassa, però, després de mesos al govern, no ho va fer, i ja tenim convocades noves eleccions. Els totalitarismes estan avançant a la resta del món. Personalment, no sé si la situació millorarà, però estic fermament convençuda que molta gent, començant per mi mateixa, seguirem lluitant perquè en aquest país no s’acabi la llibertat que tant va costar de recuperar.