Mara Torres s’encarregarà de les matinades de la Cadena SER

Després d'anunciar al juliol que deixava 'La 2 Noticias', ahir es va fer oficial que la periodista Mara Torres estarà al capdavant de la nova proposta de la Cadena SER per a les matinades, 'El faro'. El nou programa ocuparà l'espai de l'històric 'Hablar por hablar', un espai que Torres va presentar entre el 2001 i el 2006 i que a finals de setembre s'acomiadarà per sempre de l'audiència. Durant la presentació de la nova temporada, Daniel Gavela, director general de l'emissora, va assegurar que 'Hablar por hablar', que ara mateix té Macarena Berlín al capdavant, "esgotarà el seu cicle" i que la presentadora ja prepara un nou projecte per a l'emissora.

Amb 'El faro', que s'estrenarà a l'octubre en una data no concrectada, Mara Torres torna a la ràdio a la qual va estar vinculada del 1995 al 2006 i on va presentar, a més d''Hablar por hablar', l'espai d'entrevistes 'A contraluz'. Torres, que també va formar part de la redacció d''Hoy por hoy' durant l'etapa d'Inaki Gabilondo, va especificar que el nou programa, seguint els passos del seu antecessor, també comptarà amb la participació dels oients.