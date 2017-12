El disc de ‘La Marató’ de TV3, a la venda amb l’ARA aquest diumenge

El disc de la Marató de TV3 surt diumenge a la venda amb l’ARA, per 10 euros. Inclou 19 cançons, amb clàssics com 'Volare', 'Dolce vita' (interpretat en català pel mateix Ryan Paris que el va popularitzar a principis dels 80) o 'Baila morena', èxits de la música catalana com 'Compta amb mi' i 'Envia’m un àngel', o l’ària 'Nessun dorma' de l'òpera 'Turandot', de Puccini. Com és habitual, totes les cançons apareixen al disc en versió catalana, però per primera vegada tots els temes escrits originàriament en una altra llengua s’han adaptat al català per incloure’ls al CD.

Reggaeton, boleros i txa-txa-txa, tres gèneres que mai s'havien incorporat, donen una gran diversitat al CD d'aquest any, del qual s’han editat 200.000 còpies que, si s’esgoten (com sol passar), permetran que aquest disc es mantingui com el més venut de l’any a Espanya i el més venut del món en un sol dia.